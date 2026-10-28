В Минеральных Водах налогового инспектора осудили за взятку в 100 тысяч рублей
Минераловодский городской суд вынес приговор налоговому инспектору по обвинению в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба судов Ставропольского края.
Установлено, что инспектор через посредника получил 100 тыс. руб. от индивидуального предпринимателя за отказ от проведения документарной проверки и непривлечение ее к административной ответственности за отсутствие контрольно-кассовой техники.
Приговором подсудимому назначено 3,5 года лишения свободы условно и штраф в 300 тыс. руб. Испытательный срок составит три года. Кроме того, осужденному запретили на 2,5 года занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением функций представителя власти.