В Минеральных Водах налогового инспектора осудили за взятку в 100 тысяч рублей

Приговором подсудимому назначено 3,5 года лишения свободы условно и штраф в 300 тыс. руб. Испытательный срок составит три года. Кроме того, осужденному запретили на 2,5 года занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением функций представителя власти.