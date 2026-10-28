В Ульяновске по факту ДТП с двумя водителями без прав возбуждено уголовное дело
По факту ДТП, в котором пострадали несколько человек и один скончался, следственное управление УМВД РФ по Ульяновской области возбудило уголовное дело, сообщили в среду «Ъ-Волга» в полиции Ульяновской области.
Как ранее сообщила полиция региона, ДТП произошло в 18:55 27 октября на проспекте Гая в Железнодорожном районе Ульяновска.
По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 (Lada Samara), выезжая с прилегающей территории и поворачивая налево, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2109 («девятка») под управлением 18-летнего водителя, который двигался по главной дороге прямо.
В результате ДТП водитель ВАЗ-2109 от травм, полученных при столкновении, скончался в медицинском учреждении, два пассажира автомобиля ВАЗ-2109 — 18 и 19 лет — госпитализированы.
В ходе доследственной проверки выяснилось, что водитель ВАЗ-2114 ранее был лишен водительских прав за отказ от медосвидетельствования при подозрении на употребление алкоголя, водитель «девятки» вообще не имел водительского удостоверения.
По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности гибель человека, совершенного лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами, возбуждено уголовное дело (п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ, от 5 до 12 лет лишения свободы).
В ходе расследования назначен ряд экспертиз, которые помогут установить конкретные причины и виновника ДТП.