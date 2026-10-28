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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Экономики

Комитет Госдумы предложил смягчить налоговые поправки о сверхдоходах и штрафах

Комитет Госдумы по бюджету и налогам в целом «поддержал концепцию» предложенных правительством поправок в Налоговый кодекс. Однако в комитете предложили внести изменения в законопроект — в части повышения налоговых штрафов, следует из подготовленных депутатами заключений.
Правительство внесло на рассмотрение два законопроекта. Первый — «О налоге на сверхдоходы», он предусматривает введение сбора для отдельных добывающих предприятий, если средние мировые цены на их продукцию в 2026–2028 годах превысят уровень 2025-го более чем на 10% в рублевом выражении. Ставка должна составить 30% для большинства видов сырья и 20% — для золота. Второй проект — «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса» — предполагает введение с 2027 года НДС по ставке 22% на товары электронной торговли, приобретаемые у зарубежных продавцов. Также со следующего года власти хотят повысить налоговые штрафы, некоторые — в три раза.
В числе предложенных комитетом изменений:

  • доработать механизм расчета налога на сверхдоходы с учетом финансового положения компаний, их рентабельности и способности уплачивать сбор: депутаты поясняют, что рост мировых цен не обязательно приводит к увеличению прибыли, поэтому предложенный властями налог грозит увеличить нагрузку на предприятия, которые не получили прироста дохода;

  • уточнить круг плательщиков налога на зарубежные товары электронной торговли, а также порядок расчета налоговой базы и применяемую ставку;

  • исключить возможность приостанавливать прием заказов и размещение карточек продавца на маркетплейсах по поручению налоговой;

  • не обязывать маркетплейсы самостоятельно выявлять налоговые риски продавцов, а также уточнить порядок их взаимодействия с ФНС через личные кабинеты маркетплейсов;

  • обосновать выбранные коэффициенты повышения налоговых штрафов, а также дополнительно обосновать необходимость их повышения в сфере контролируемых сделок, контролируемых иностранных компаний и международных групп компаний.

В начале октября правительство в составе бюджетного пакета внесло в Госдуму проект изменений в Налоговый кодекс — с набором корректировок, в том числе в части налогового администрирования. Планируется расширить механизм налогового мониторинга, повысить штрафы за нарушения, а также ужесточить подход к налогообложению контролируемых иностранных компаний. Вошли в законопроект и предложения по учету расходов бизнеса на защиту объектов от атак БПЛА.
Подробности — в материале «Ъ» «Налоги сложили в контрольный пакет».