Комитет Госдумы предложил смягчить налоговые поправки о сверхдоходах и штрафах

В начале октября правительство в составе бюджетного пакета внесло в Госдуму проект изменений в Налоговый кодекс — с набором корректировок, в том числе в части налогового администрирования. Планируется расширить механизм налогового мониторинга, повысить штрафы за нарушения, а также ужесточить подход к налогообложению контролируемых иностранных компаний. Вошли в законопроект и предложения по учету расходов бизнеса на защиту объектов от атак БПЛА.