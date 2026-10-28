Комитет Госдумы предложил смягчить налоговые поправки о сверхдоходах и штрафах
доработать механизм расчета налога на сверхдоходы с учетом финансового положения компаний, их рентабельности и способности уплачивать сбор: депутаты поясняют, что рост мировых цен не обязательно приводит к увеличению прибыли, поэтому предложенный властями налог грозит увеличить нагрузку на предприятия, которые не получили прироста дохода;
уточнить круг плательщиков налога на зарубежные товары электронной торговли, а также порядок расчета налоговой базы и применяемую ставку;
исключить возможность приостанавливать прием заказов и размещение карточек продавца на маркетплейсах по поручению налоговой;
не обязывать маркетплейсы самостоятельно выявлять налоговые риски продавцов, а также уточнить порядок их взаимодействия с ФНС через личные кабинеты маркетплейсов;
обосновать выбранные коэффициенты повышения налоговых штрафов, а также дополнительно обосновать необходимость их повышения в сфере контролируемых сделок, контролируемых иностранных компаний и международных групп компаний.