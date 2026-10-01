Налоги сложили в контрольный пакет

Белый дом в составе бюджетного пакета внес в Госдуму проект изменений в Налоговый кодекс — с набором корректировок, в том числе в части налогового администрирования. Так, планируется расширить механизм налогового мониторинга, повысить штрафы за нарушения, а также ужесточить подход к налогообложению контролируемых иностранных компаний. Вошли в законопроект и предложения по учету расходов бизнеса на защиту объектов от атак беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Правительственный законопроект помимо мер по точечному повышению налогов предусматривает и изменения в части налогового администрирования.

Так, Белый дом вернулся к планам по расширению периметра налогового мониторинга — механизма добровольного предоставления налоговикам онлайн-доступа к бухгалтерскому и налоговому учету в обмен на освобождение от выездных проверок и возможность избежать штрафов при устранении нарушения. Сейчас для подключения к этому механизму компания должна соответствовать трем критериям: не менее 800 млн руб. активов и годового оборота, 80 млн руб. уплаченных за год налогов. В прошлом году правительство уже предлагало разрешить «вход» в мониторинг лишь по одному из этих критериев, но в итоге отказалось от этой идеи. Внесенный в Госдуму законопроект вновь предусматривает такое послабление.

Также повышаются штрафы за налоговые нарушения — как отмечается в пояснительной записке, для их приведения «к экономически оправданной величине».

Например, штраф за неявку свидетеля в налоговую инспекцию повысится с 1 тыс. до 14 тыс. руб. Минимальная санкция за непредставление деклараций вырастет с 1 тыс. до 2,6 тыс. руб., за ведение деятельности без постановки на учет — с 40 тыс. до 121 тыс. руб. Непредставление уведомлений по контролируемым иностранным компаниям (КИК) будет грозить штрафом в 754 тыс. руб. (сейчас — 500 тыс. руб.), а об участии в иностранных организациях — 104 тыс. руб. (вместо 50 тыс. руб.) по каждой компании.

Ряд изменений касается и самих КИК. Размер доли участия иностранной организации для признания лица контролирующим повышается с 25% до 50%. Как отмечается в пояснительной записке, это позволит сконцентрировать внимание налоговой «на случаях, связанных с реальной возможностью контроля». При этом отменяется необлагаемый порог прибыли КИК (10 млн руб.) — объясняется это тем, что такой лимит носит «временный адаптационный характер». Поясним, при превышении этой суммы платится налог на прибыль или НДФЛ, также физлица могут выбрать уплату фиксированного налога (5 млн руб. за одну КИК).

Среди иных новаций — увеличение с 15% до 22% ставки налога на прибыль для личных фондов, более 90% доходов которых являются пассивными. Кроме того, бизнесу, потратившемуся на защиту от атак беспилотников, разрешат учитывать такие расходы при расчете налога на прибыль.

Юрист налоговой практики «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Филипп Черепанов отмечает, что изменения в целом направлены на увеличение налоговых поступлений.

Возможность признания затрат на защиту от атак БПЛА в составе расходов по налогу на прибыль он называет «необходимой мерой» — предприятия уже сталкивались с рисками признания таких расходов экономически необоснованными.

Расширение налогового мониторинга, по словам партнера налоговой практики «ТеДо» Анны Модяновой, позволит привлечь в режим компании, которые находятся на инвестиционной фазе и пока не проходят по размеру выручки. Директор группы Kept по оказанию услуг по управлению налогообложением Екатерина Кириллова считает это «важным шагом навстречу среднему бизнесу», но организации меньшего масштаба могут столкнуться с трудностями при обеспечении необходимого уровня автоматизации взаимодействия с ФНС.

В части КИК, по словам партнера Б1 Марии Фроловой, правила потенциально станут мягче для части миноритарных участников, но для лиц, которые продолжат признаваться контролирующими, отмена порога в 10 млн руб. может существенно увеличить количество структур, по которым возникает налоговое обязательство. Как добавляет Анна Модянова, усиливаются и нормы, противодействующие дроблению участия в иностранной компании для целей вывода из-под КИК-режима — например, если российский резидент контролирует иностранную компанию «по документам» без формального участия в ее капитале, то она может быть признана на 100% принадлежащей ему. По ее мнению, изменения приведут к большему вниманию налоговых органов к оставшимся КИК.

Евгения Крючкова