В Орске оглашен приговор по делу о махинациях с госконтрактом на расчистку Урала
Руководитель организации пытался похитить 16 млн рублей
Ленинский районный суд Орска вынес приговор местному жителю по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере при исполнении госконтракта на расчистку русла Урала. Об этом сообщила пресс-служба суда в среду, 28 октября.
Как установил суд, с августа 2024-го по январь 2025 года руководитель одной из местных организаций организовал схему хищения более 53 млн руб. бюджетных денег, выделенных в рамках госконтракта. После того как фигурант получил аванс (10,7 млн руб.), он сфальсифицировал исполнительную документацию, в которой завысил объемы работ. По фиктивным документам за декабрь 2024 года он получил еще более 8,1 млн руб.
Кроме того, обвиняемый пытался получить по поддельным документам за январь 2025 года еще около 7,9 млн руб. Но его действия пресекли и квалифицировали как покушение. Общая сумма ущерба, на которую был направлен умысел, превысила 16 млн руб.
Суд назначил орчанину три года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и штрафом в размере 800 тыс. руб. Иск ФГБУ «Центррегионводхоз», с которым и был заключен госконтракт, удовлетворили частично и взыскали в пользу компании 5,1 млн руб.