В Орске оглашен приговор по делу о махинациях с госконтрактом на расчистку Урала

Как установил суд, с августа 2024-го по январь 2025 года руководитель одной из местных организаций организовал схему хищения более 53 млн руб. бюджетных денег, выделенных в рамках госконтракта. После того как фигурант получил аванс (10,7 млн руб.), он сфальсифицировал исполнительную документацию, в которой завысил объемы работ. По фиктивным документам за декабрь 2024 года он получил еще более 8,1 млн руб.