В 15 населенных пунктах Красноярского края отключили свет из-за непогоды
Аварийное отключение электричества произошло в пяти муниципальных образованиях Красноярского края. Перебои зафиксированы в 15 населенных пунктах, сообщило главное управление МЧС по региону.
По данным ведомства, отключение электроэнергии произошло в результате неблагоприятных метеоусловий. На осмотр линий выехали бригады электриков. На месте работают 39 человек и 11 единиц техники.
По данным «Среднесибирского УГМС», в Красноярском крае днем температура воздуха опустится до плюс 2, ночью ожидается похолодание до минус 4.