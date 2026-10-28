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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Сибирь

В 15 населенных пунктах Красноярского края отключили свет из-за непогоды

Аварийное отключение электричества произошло в пяти муниципальных образованиях Красноярского края. Перебои зафиксированы в 15 населенных пунктах, сообщило главное управление МЧС по региону.

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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По данным ведомства, отключение электроэнергии произошло в результате неблагоприятных метеоусловий. На осмотр линий выехали бригады электриков. На месте работают 39 человек и 11 единиц техники.
По данным «Среднесибирского УГМС», в Красноярском крае днем температура воздуха опустится до плюс 2, ночью ожидается похолодание до минус 4.
Александра Стрелкова