Проект аэровокзала местных авиалиний в Туношне не прошел госэкспертизу

Заключение датировано 27 октября 2026 года и включено в реестр в тот же день. Застройщиком указано ООО «Международный аэропорт Ярославля „Золотое кольцо“», исполнителями работ по проектированию — костромское ООО «Геостройэкология» и ярославское ООО «Архитектон». Причины отрицательного заключения в открытой карточке не раскрываются.