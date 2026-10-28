Проект аэровокзала местных авиалиний в Туношне не прошел госэкспертизу
Главгосэкспертиза выдала отрицательное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий для строительства аэровокзального комплекса местных авиалиний аэропорта «Ярославль» в Туношне. Соответствующая запись опубликована в Едином государственном реестре заключений экспертизы.
Заключение датировано 27 октября 2026 года и включено в реестр в тот же день. Застройщиком указано ООО «Международный аэропорт Ярославля „Золотое кольцо“», исполнителями работ по проектированию — костромское ООО «Геостройэкология» и ярославское ООО «Архитектон». Причины отрицательного заключения в открытой карточке не раскрываются.
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что строительство пассажирского терминала планировалось начать в сентябре 2026 года. В августе губернатор Михаил Евраев заявил о завершении подготовительных работ: на площадке установили ограждение, провели геологические изыскания, смонтировали системы водоотведения и освещения, трансформаторные подстанции. Грузовой и пассажирский терминалы внутренних линий строит частный инвестор — компания «Аэрофьюэлз». Международный терминал с пропускной способностью до 360 пассажиров в час реализуется отдельно властями региона.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Международный аэропорт Ярославля „Золотое кольцо“» зарегистрировано 22 мая 2023 года, уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — аэропортовая деятельность, управляющая компания — АО «Аэрофьюэлз». Единственным участником общества является ООО «Техномир», входящее в группу «Аэрофьюэлз».