Грузинскую Coca-Cola нашли в продаже в Ижевске
После контрольной закупки напиток арестовали
В Ижевске выявили продажу Coca-Cola грузинского производства, на ввоз и оборот которой в России временно введены ограничения. Нарушение специалисты управления Роспотребнадзора по Удмуртии обнаружили при проверке системы маркировки, сообщили в ведомстве.
В отношении индивидуального предпринимателя провели контрольную закупку. Напиток арестовали, а предпринимателю направили уведомление о составлении протокола об административном правонарушении по ст. 14.2 КоАП РФ.
Ограничения на ввоз и оборот ряда товаров из Грузии действуют с 9 октября 2026 года. Они распространяются в том числе на сильногазированный напиток Coca-Cola, минеральную воду «Набеглави», пиво «Грузинской пивной компании», а также вина нескольких производителей и вино и коньяк «Братьев Асканели». Мера введена из-за несоответствия продукции установленным требованиям по органолептическим, физико-химическим показателям и показателям безопасности.