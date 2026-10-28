Грузинскую Coca-Cola нашли в продаже в Ижевске

Ограничения на ввоз и оборот ряда товаров из Грузии действуют с 9 октября 2026 года. Они распространяются в том числе на сильногазированный напиток Coca-Cola, минеральную воду «Набеглави», пиво «Грузинской пивной компании», а также вина нескольких производителей и вино и коньяк «Братьев Асканели». Мера введена из-за несоответствия продукции установленным требованиям по органолептическим, физико-химическим показателям и показателям безопасности.