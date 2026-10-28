В Самарской области на трассе М-5 обустроят подземный пешеходный тоннель
Объект появится вблизи населенного пункта Александровка
Строительство освещенного подземного пешеходного тоннеля общей протяженностью 71 погонный метр планируется в Самарской области. Он появится на трассе М-5 у населенного пункта Александровка, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».
«На объекте ежедневно трудится почти 100 человек. Общая его техническая готовность на данный момент составляет более 60 %», — говорится в сообщении.
Кроме того, в настоящее время завершаются работы на левом искусственном сооружении путепровода на 960-м км трассы М-5 «Урал» в Жигулевске. Движение на участке откроется в конце ноября 2026 года.
После окончания работ транспорт сможет перемещаться по двум полосам: это позволит полностью переключиться на возведение правой части путепровода. Сейчас дорожники укладывают асфальтобетонное покрытие. После этого подрядчик приступит к установке барьерного ограждения и электроосвещения. Параллельно возводится земляная насыпь на подходах к правому путепроводу и строятся опоры.
Конструкция предусматривает раздельные пролетные строения под каждое направление движения. Техническая готовность объекта на данный момент превышает 60 %, на площадке ежедневно задействовано около 100 специалистов.
Запуск рабочего движения по левому путепроводу необходим не только для поэтапного ввода объекта, но и для организации ремонтных работ на действующем участке М-5. Сейчас транспорт пересекает железнодорожные пути, из-за чего на подъезде нередко возникают заторы: проблема особенно обостряется в дачный сезон.
Новый путепровод позволит ликвидировать пересечение федеральной трассы с железнодорожным переездом. В дальнейшем существующий отрезок дороги планируется использовать для местного проезда к дачным участкам и заезда в село Александровка.
Масштабная реконструкция охватывает участок трассы с 958-го по 961-й км, где дорогу доведут до параметров первой категории: проезжую часть расширят до 15 м, обустроят разделительную полосу с осевым барьерным ограждением, линии электроосвещения и шумозащитные экраны вблизи жилой застройки. Протяженность самой эстакады составит 405 погонных метров.
Общая протяженность участка строительства составляет около 6,2 км. Из них 2,6 км приходится на саму трассу М-5 «Урал», а 3,6 км — на транспортные ответвления.