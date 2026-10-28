В Самарской области на трассе М-5 обустроят подземный пешеходный тоннель

Запуск рабочего движения по левому путепроводу необходим не только для поэтапного ввода объекта, но и для организации ремонтных работ на действующем участке М-5. Сейчас транспорт пересекает железнодорожные пути, из-за чего на подъезде нередко возникают заторы: проблема особенно обостряется в дачный сезон.