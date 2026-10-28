В Новокуйбышевске пенсионерка отдала курьеру мошенников почти миллион рублей

На телефон потерпевшей поступил звонок от неизвестной женщины, представившейся сотрудницей одного из государственных фондов. Собеседница уведомила о якобы положенных денежных выплатах и запросила страховой номер индивидуального лицевого счета. Пенсионерка передала сведения звонившей. Спустя некоторое время потерпевшей позвонили якобы из правоохранительных органов и сообщили, что изза переданных данных злоумышленники предпринимают попытки хищения ее накоплений. Ее убедили передать наличные доверенному лицу. Женщина обналичила сбережения в банковском учреждении. На следующий день она упаковала 970 тыс. руб. в черный полимерный пакет и возле подъезда своего дома передала их курьеру, который назвал условное кодовое слово.