В Самаре за месяц очистят водоемы в парке «Воронежские озера» и в сквере «Дубовый колок»
Специалисты извлекают со дна покрышки, пластик и текстиль
В течение месяца специалисты приведут в порядок водоем площадью 8,9 тыс. кв. м в парке «Воронежские озера» и водоем площадью 1,6 тыс. кв. м в сквере «Дубовый колок» в Самаре. Об этом сообщает глава города Иван Носков.
Во время работ будет сохранена часть камышовых зарослей в парке «Воронежские озера». Это необходимо для поддержания природного баланса и сохранения естественных укрытий для обитающих там птиц.
Весь собранный мусор и растительность вывозят на полигон, а после очистки водоема планируется привести в порядок и береговую линию. Со дна в основном извлекают бытовой мусор: покрышки, пластик и текстиль. Власти призывают горожан бережно относиться к водоемам и не использовать их как место для сброса отходов.
Всего в Самаре насчитывается более 10 водоемов, которые нуждаются в комплексной очистке. Проекты их расчистки включены в областную программу «Самарские озера».