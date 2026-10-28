В Самаре за месяц очистят водоемы в парке «Воронежские озера» и в сквере «Дубовый колок»

Весь собранный мусор и растительность вывозят на полигон, а после очистки водоема планируется привести в порядок и береговую линию. Со дна в основном извлекают бытовой мусор: покрышки, пластик и текстиль. Власти призывают горожан бережно относиться к водоемам и не использовать их как место для сброса отходов.