Работодатель упавшего с автовышки сотрудника приостановил свою деятельность
В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения
Глазовский райсуд Удмуртии на 90 суток приостановил деятельность ИП, работник которого получил травму после падения с автовышки (ч. 3 ст. 9.1 КоАП). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что индивидуальный предприниматель пытался скрыть факт происшествия.
«Предприниматель эксплуатировал автовышку с многочисленными нарушениями нормативных требований. Суд отметил следующие нарушения: отсутствие производственного контроля; незаключение договоров с аварийноспасательными службами; отсутствие аттестации работников; незаполнение паспорта подъемника; эксплуатация техники без полного технического освидетельствования и наладочных работ»,— говорится в сообщении суда по итогам внеплановой выездной проверки Западно-Уральским управлением Ростехнадзора.
Работодатель пострадавшего сотрудника полностью признал свою вину и выразил сожаление о допущенных нарушениях. Суд посчитал, что назначение штрафа не позволит достичь целей административного наказания, поскольку на момент рассмотрения дела нарушения не были устранены. Ему постановили приостановить эксплуатацию автоподъемника на срок 90 суток.