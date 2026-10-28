Работодатель упавшего с автовышки сотрудника приостановил свою деятельность

Работодатель пострадавшего сотрудника полностью признал свою вину и выразил сожаление о допущенных нарушениях. Суд посчитал, что назначение штрафа не позволит достичь целей административного наказания, поскольку на момент рассмотрения дела нарушения не были устранены. Ему постановили приостановить эксплуатацию автоподъемника на срок 90 суток.