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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Волга

Самарец осужден на 6 лет за закладки наркотиков в Промышленном и Советском районах

Самарца приговорили к шести годам лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков, сообщили в прокуратуре региона.

Влад Некрасов / Коммерсантъ

«Мужчина вступил в сговор с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, целью которого был систематический незаконный сбыт наркотиков»,— говорится в сообщении.
Действуя согласно отведенной роли, он размещал наркотики в тайниках, расположенных в Промышленном и Советском районах
Вину в совершении преступления подсудимый признал в полном объеме.
Сабрина Самедова