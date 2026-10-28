Самарец осужден на 6 лет за закладки наркотиков в Промышленном и Советском районах
Самарца приговорили к шести годам лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков, сообщили в прокуратуре региона.
«Мужчина вступил в сговор с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, целью которого был систематический незаконный сбыт наркотиков»,— говорится в сообщении.
Действуя согласно отведенной роли, он размещал наркотики в тайниках, расположенных в Промышленном и Советском районах
Вину в совершении преступления подсудимый признал в полном объеме.