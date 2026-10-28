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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Сибирь

В Томской области сняли ограничения на отпуск топлива

Правительство Томской области сняло ограничения при отпуске топлива на АЗС. Соответствующее решение власти приняли в связи со стабилизацией ситуации на внутреннем рынке, сообщил заместитель председателя кабмина Василий Потемкин.

Влад Некрасов / Коммерсантъ

По его словам, к настоящему моменту в области действуют 131 АЗС. В Томске из 11 АЗС «Газпром нефти» работают семь, а также все 14 АЗС «Роснефти».
Как писал «Ъ-Сибирь», перебои с поставками топлива в Томской области отмечались с конца июня. Тогда же в регионе были введены ограничения на объем отпускаемого топлива.
Александра Стрелкова