Суд удвоил взыскиваемую с контролирующих лиц сумму убытков шахты «Заречная»

При этом во взыскании убытков с директора «Сибшахтмонтажа» Николая Чикалева и кемеровской коллегии адвокатов «Лойер ЛК», как при рассмотрении в первой инстанции, было отказано, а производство по делу в отношении УК «Полысаевская» и ООО «ТД “Авангард”» апелляционный суд прекратил. Господин Третьяк не согласился с постановлением апелляционной инстанции, которая не учла при расчете упущенной выгоды шахты ее расходы на железнодорожную доставку угля на экспорт до станций назначения в размере 7,6 млрд руб., и сообщил, что этот судебный акт также будет обжалован.