Суд удвоил взыскиваемую с контролирующих лиц сумму убытков шахты «Заречная»
Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске 26 октября отменил определение кемеровского арбитража о взыскании солидарно с контролирующих лиц полысаевского АО «Шахта “Заречная”» 3,3 млрд руб. и принял новый судебный акт, увеличив сумму взыскания более чем вдвое. Согласно резолютивной части постановления апелляционного суда, с ООО «Углетранс», ООО «Сибшахтмонтаж», председателя совета директоров ООО «Угольная компания “Полысаевская”» Юрия Сазонова, учредителей «Углетранса» Ильи Гаврилова и Андрея Филиппова, а также с конкурсного управляющего шахты «Заречная» Григория Третьяка в конкурсную массу шахты взыскиваются солидарно 7,09 млрд руб.
При этом во взыскании убытков с директора «Сибшахтмонтажа» Николая Чикалева и кемеровской коллегии адвокатов «Лойер ЛК», как при рассмотрении в первой инстанции, было отказано, а производство по делу в отношении УК «Полысаевская» и ООО «ТД “Авангард”» апелляционный суд прекратил. Господин Третьяк не согласился с постановлением апелляционной инстанции, которая не учла при расчете упущенной выгоды шахты ее расходы на железнодорожную доставку угля на экспорт до станций назначения в размере 7,6 млрд руб., и сообщил, что этот судебный акт также будет обжалован.
Напомним, что заявителями в деле о взыскании убытков выступали ФНС и компания Vitol S.A. с исковыми требованиями в 8,27 млрд руб., а также ООО «Алтея» с требованиями на 3,5 млрд руб. При повторном рассмотрении исков в январе этого года они были удовлетворены частично.
Конкурсное производство в шахте «Заречная» было открыто 20 ноября 2017 года. В июне 2021 года имущественный комплекс предприятия был продан АО «Сила Сибири» за 1,8 млрд руб. В 2020—2023 годах первые иски о взыскании убытков «Заречной» с ее контролирующих лиц были отклонены. В мае 2024 года кассационная судебная инстанция направила разбирательство на повторное рассмотрение.