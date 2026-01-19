С контролирующих лиц шахты «Заречная» в Кузбассе взыскивают убытки

При повторном рассмотрении арбитражный суд Кемеровской области частично удовлетворил иски швейцарско-нидерландского трейдера Vitol S.A., кемеровского ООО «Алтея» и Федеральной налоговой службы о взыскании убытков с контролирующих лиц ОАО «Шахта «Заречная» в Кузбассе.

Первая попытка взыскания оказалась неудачной. В этот раз суд согласился с доводами истцов, в частности, ФНС, что в ходе банкротства шахты «Заречная» ее контролирующие лица построили бизнес-модель, по которой добычей угля в спорный период 2018-2019 годов с получением убытков был занят должник, а обогащением, транспортировкой и сбытом угля с получением прибыли — юрлица, ставшие ответчиками.

Исковые требования ФНС и Vitol S.A. составили 8,27 млрд руб., а ООО «Алтея» — 3,5 млрд руб.

Согласно определению суда, 3,3 млрд руб. взыскиваются солидарно с новосибирских ООО «Сибшахтомонтаж», ООО «Углетранс» и ООО «ТД «Авангард», кузбасских ООО «Техшахтопром» и ООО «Угольная компания "Полысаевская"», учредителей «Углетранса» Ильи Гаврилова и Андрея Филиппова, председателя совета директоров УК «Полысаевская» Юрия Сазонова и конкурсного управляющего «Заречной» Григория Третьяка.

При этом суд отказал в удовлетворении иска ФНС и Vitol S.A. к директору «Сибшахтмонтажа» Николаю Чикалеву, так как заявители не привели сведений о его противоправных действиях, и к кемеровской коллегии адвокатов «Лойер ЛК», так как правовое сопровождение деятельности шахты «Заречная» и группы компаний вокруг нее не было расценено как разработка и внедрение адвокатами «противоправной бизнес-модели».

Конкурсное производство в шахте «Заречная» было открыто 20 ноября 2017 года. В июне 2021 года имущественный комплекс предприятия был продан АО «Сила Сибири» за 1,8 млрд руб. В 2020-2023 годах первые иски о взыскании убытков «Заречной» с ее контролирующих лиц были отклонены. В мае 2024 года кассационная судебная инстанция направила разбирательство на повторное рассмотрение.

Игорь Лавренков, Кемерово