Активы петербургских инвесторов выросли за год на 23%
Объем активов петербургских инвесторов в ценные бумаги примерно в четыре раза меньше суммы банковских вкладов жителей города. Однако растут инвестиционные накопления быстрее депозитов: за год они увеличились почти на четверть.
По данным Северо-Западного главного управления Банка России, на 1 июля 2026 года совокупная стоимость активов петербургских инвесторов превысила 1,3 трлн рублей. Объем средств на банковских вкладах жителей города на ту же дату составлял почти 5,6 трлн рублей. Эти данные регулятор приводил в августе.
За год объем вкладов увеличился примерно на 18%, или на 853 млрд рублей. Основным фактором роста стали проценты по депозитам. На 1 июля 2025 года максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках, привлекающих средства населения, составляла 17,913% годовых.
Активы петербургских инвесторов за тот же период выросли на 247 млрд рублей, или примерно на 23%. Одновременно увеличилось и число петербургских клиентов, имеющих брокерские счета: за год их стало на 264 тыс. больше, а к началу июля 2026 года общее количество достигло 2,4 млн клиентов.
По данным регулятора, розничные инвесторы предпочитают самостоятельно управлять своими вложениями. На брокерских счетах они разместили 85% совокупных активов, тогда как в доверительное управление передали лишь 15%.
С июля 2025 года по июнь 2026 года объем активов на брокерских счетах петербуржцев вырос на 27%, достигнув 1,1 трлн рублей. Такая динамика, вероятно, связана не только с изменением стоимости ценных бумаг, но и с поступлением новых средств. За этот период рублевые облигации в среднем принесли доходность ниже ставок по банковским вкладам, а акции подешевели примерно на 20%.