Активы петербургских инвесторов выросли за год на 23%

С июля 2025 года по июнь 2026 года объем активов на брокерских счетах петербуржцев вырос на 27%, достигнув 1,1 трлн рублей. Такая динамика, вероятно, связана не только с изменением стоимости ценных бумаг, но и с поступлением новых средств. За этот период рублевые облигации в среднем принесли доходность ниже ставок по банковским вкладам, а акции подешевели примерно на 20%.