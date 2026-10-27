Активы петербургских инвесторов на брокерских счетах превысили 1,3 трлн рублей

Объем активов жителей Санкт-Петербурга на брокерских счетах превысил 1,3 трлн рублей. За год он увеличился на 247 млрд рублей, а число горожан с брокерскими счетами выросло на 264 тыс. и достигло 2,4 млн человек к началу июля 2026 года. Об этом сообщили в Банке России.