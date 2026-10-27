Активы петербургских инвесторов на брокерских счетах превысили 1,3 трлн рублей
Объем активов жителей Санкт-Петербурга на брокерских счетах превысил 1,3 трлн рублей. За год он увеличился на 247 млрд рублей, а число горожан с брокерскими счетами выросло на 264 тыс. и достигло 2,4 млн человек к началу июля 2026 года. Об этом сообщили в Банке России.
В регуляторе отмечают, что на фоне снижения ставок по банковским вкладам жители города все чаще обращаются к альтернативным инвестиционным инструментам.
«Ставки по вкладам снижаются вслед за ключевой, поэтому все больше петербуржцев диверсифицируют свои активы и пробуют альтернативные инвестиционные инструменты. По состоянию на середину 2026 года доля Петербурга в стране составила 10% по размеру активов и 4% — по количеству розничных инвесторов»,— отметила начальник центра надзора за финансовыми посредниками в Петербурге департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Олеся Заболотская.
Большинство горожан предпочитают самостоятельно управлять вложениями: на брокерских счетах размещено 85% совокупных активов, а сделки инвесторы совершают через мобильные приложения профессиональных участников рынка. Еще 15% средств переданы в доверительное управление, при котором распоряжение деньгами клиентов осуществляется в соответствии с выбранной стратегией.
За год объем активов петербуржцев в доверительном управлении увеличился на 5% и достиг 200 млрд рублей. Число клиентов этого сегмента выросло более чем на 2 тыс. человек, также на 5%, приблизившись к 43 тыс.
Средний объем активов одного инвестора на брокерском счете за год увеличился на 13% — до 472 тыс. рублей. По этому показателю Петербург почти вдвое опережает средние значения по России и Северо-Западному федеральному округу, где они составляют 234 тыс. и 260 тыс. рублей соответственно.
Средний размер активов одного петербургского клиента в доверительном управлении сохранился на уровне 4,7 млн рублей. Это выше показателей по стране и Северо-Западу, составляющих 3,1 млн и 2,8 млн рублей соответственно.