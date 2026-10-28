Контроль за 5,5 тыс. московских компаний был передан региональным инспекциям ФНС

В ФНС “Ъ” пояснили, что «налоговые органы составляют единую централизованную систему контроля», и заверили, что для налогоплательщиков ничего не меняется. Детали в ФНС комментировать не стали, но напомнили, что в соответствии с Налоговым кодексом решение о проведении выездных проверок может выноситься как по месту нахождения организации, так и налоговым органом, уполномоченным ФНС на проведение контрольных мероприятий на территории этого региона. Отметим, что для выездных проверок такой экстерриториальный принцип введен еще с 2019 года, а с 2026-го он расширен и на более массовые камеральные (без выезда) проверки.