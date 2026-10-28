«Парма» уступила в гостях чемпиону Единой лиги ВТБ
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Баскетболисты «Бетсити Парма» в Москве в матче регулярного чемпионата сезона-2026/2027 Единой лиги ВТБ проиграли ЦСКА. Поединок завершился со счетом 79:57 (14:14, 11:12, 25:15, 29:16) в пользу столичной команды. Подопечные Евгения Пашутина смогли сыграть на равных с соперником лишь в первой половине встречи.
У пермяков самым эффективным на площадке стал канадский защитник Джошуа Примо — 13 очков, один подбор, одна передача и одна потеря при коэффициенте эффективности «+11».
«Парма» занимает в турнирной таблице пятое место с тремя победами и тремя поражениями. Следующий поединок пермяки проведут 3 ноября дома против БК «Самара».