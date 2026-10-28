«Парма» уступила в гостях чемпиону Единой лиги ВТБ

Баскетболисты «Бетсити Парма» в Москве в матче регулярного чемпионата сезона-2026/2027 Единой лиги ВТБ проиграли ЦСКА. Поединок завершился со счетом 79:57 (14:14, 11:12, 25:15, 29:16) в пользу столичной команды. Подопечные Евгения Пашутина смогли сыграть на равных с соперником лишь в первой половине встречи.