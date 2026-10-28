Спрос на деловые перелеты по РФ сократился на 10,5% за год

Спрос на перелеты за рубеж представителей бизнеса в январе—сентябре 2026 года сократился на 6% год к году, подсчитали в «Аэроклубе» (крупнейший оператор делового туризма). Внутри страны снижение оказалось более выраженным — на 10,5%. В «OneTwoTrip для бизнеса» говорят, что в структуре гостиничных заказов в осеннем деловом сезоне доля зарубежных направлений за год увеличилась с 16% до 18%. В «Випсервисе» замечают, что в июле—сентябре 2026 года совокупное количество деловых поездок упало на 2,3% год к году. В Continent Express оценивают снижение показателя в 7%.