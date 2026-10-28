Томский футбольный клуб КДВ сообщил о ликвидации
Томский футбольный клуб КДВ, выступающий в дивизионе Б Второй лиги, прекращает свое существование. Об этом говорится в его кратком заявлении.
«27 октября игрокам, тренерскому штабу и административному персоналу было объявлено о закрытии и начале ликвидации АНО “ФК КДВ”»,— сообщили в КДВ. Причина закрытия проекта не указана.
Как писал «Ъ-Сибирь», клуб был создан в 2025 году группой компаний КДВ. В том же году решением суда акции и доли компаний группы были изъяты в доход государства.
В настоящее время КДВ идет на втором месте в дивизионе Б, уступая только «Химику» из Дзержинска Нижегородской области. В розыгрыше Кубка России по футболу сезона 2026/2027 томская команда прошла два раунда, обыграв барнаульский «Темп» и новосибирскую «Сибирь», и уступила только в третьем раунде московскому «Чертаново».
По данным КДВ, его последним матчем станет игра в Самаре против «Крыльев Советов — 2» 1 ноября.
Напомним, ранее Томск в российском футболе представлял клуб «Томь». В 2022 году по финансовым причинам он прекратил выступление на профессиональном уровне.