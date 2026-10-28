Томский футбольный клуб КДВ сообщил о ликвидации

В настоящее время КДВ идет на втором месте в дивизионе Б, уступая только «Химику» из Дзержинска Нижегородской области. В розыгрыше Кубка России по футболу сезона 2026/2027 томская команда прошла два раунда, обыграв барнаульский «Темп» и новосибирскую «Сибирь», и уступила только в третьем раунде московскому «Чертаново».