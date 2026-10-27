Реальные потребительские расходы выросли в сентябре на 2,9–4,3% год к году

При этом поддержка потребления кредитами в сентябре сохранялась. По расчетам Райффайзенбанка, сделанным на основе данных ЦБ, необеспеченное потребительское кредитование продолжало расти и с исключением сезонности. Аналитики связывают его устойчивость с увеличением доходов населения, позволяющим обслуживать долг при высоких ставках. Одновременно (с исключением сезонности) росли средства граждан на банковских счетах (без учета эскроу). Их пополнению, по оценке банка, помимо доходов, способствовали осторожность населения и замедление темпов смягчения денежно-кредитной политики.