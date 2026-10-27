Реальные потребительские расходы выросли в сентябре на 2,9–4,3% год к году
Потребительские расходы в сентябре выросли на 2,9–4,3% год к году
В сентябре реальные потребительские расходы в годовом выражении выросли на 2,9% — по оценке Альфа-банка, и на 4,3% — по данным «СберИндекса» (траты по картам «Сбера»). Аналитики Альфа-банка отмечают постепенное замедление роста спроса на непродовольственные товары при сохранении наращивания трат в продовольственном сегменте темпом выше средних за последние годы. Рост расходов на услуги и общепит, напротив, заметно уступал среднегодовым показателям за 2021–2026 годы.
При этом поддержка потребления кредитами в сентябре сохранялась. По расчетам Райффайзенбанка, сделанным на основе данных ЦБ, необеспеченное потребительское кредитование продолжало расти и с исключением сезонности. Аналитики связывают его устойчивость с увеличением доходов населения, позволяющим обслуживать долг при высоких ставках. Одновременно (с исключением сезонности) росли средства граждан на банковских счетах (без учета эскроу). Их пополнению, по оценке банка, помимо доходов, способствовали осторожность населения и замедление темпов смягчения денежно-кредитной политики.
В октябре оперативные оценки «СберИндекса» показывают дальнейшее замедление реального потребления. На последней полной неделе сентября, 21–27 сентября, расходы с поправкой на инфляцию превышали прошлогодние на 2,2%. В первые две недели октября их прирост продолжал сокращаться: 12–18 октября расходы оказались на 0,03% ниже, а 19–25 октября — на 0,3% выше прошлогодних.