В Сочи ввели режим повышенной готовности из-за проблем с вывозом мусора
В Сочи ввели режим повышенной готовности из-за проблем с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО). Это следует из распоряжения губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, опубликованного на сайте администрации региона.
В документе говорится, что свободные мощности полигонов исчерпаны, а перенаправить отходы на альтернативные объекты «физически невозможно». Власти предупредили о риске перебоев в работе системы сбора и вывоза мусора, его накопления на общественных и частных территориях, а также образования несанкционированных свалок.
Помимо Сочи, режим повышенной готовности ввели в Новороссийске, Горячем Ключе, Туапсинском муниципальном округе и еще шести муниципальных районах края.
Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона поручено до 16 ноября подготовить план по созданию и реконструкции объектов обработки и размещения отходов. Муниципальным властям рекомендовано контролировать ситуацию и информировать жителей, а региональным операторам — обеспечить своевременный вывоз ТКО. Организациям, эксплуатирующим полигоны, посоветовали продолжить их использование до отмены режима повышенной готовности.
«Ъ-Сочи» писал, что в городе обсудили меры по стабилизации ситуации с вывозом ТКО и модернизации системы обращения с ними. Соответствующие вопросы поднимались на совещании, которое провели первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Джамбулат Хатуов и вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун.