В Сочи ввели режим повышенной готовности из-за проблем с вывозом мусора

В документе говорится, что свободные мощности полигонов исчерпаны, а перенаправить отходы на альтернативные объекты «физически невозможно». Власти предупредили о риске перебоев в работе системы сбора и вывоза мусора, его накопления на общественных и частных территориях, а также образования несанкционированных свалок.