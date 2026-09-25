В Сочи на площадке на улице Водораздельной накопилось 46 тысяч тонн мусора

В Сочи обсудили меры по стабилизации ситуации с вывозом твердых коммунальных отходов и модернизации системы обращения с ними. Совещание провели первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Джамбулат Хатуов и вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Одной из основных тем стала ситуация на мусороперегрузочной площадке ООО «Профисервис» в районе улицы Водораздельной. На ней накопилось около 46 тыс. тонн отходов. Власти планируют в максимально короткие сроки организовать их вывоз.

По словам Евгения Пергуна, для решения проблемы необходимо совершенствовать взаимодействие властей и подрядных организаций. Он отметил, что это позволит быстрее принимать решения в нештатных ситуациях.

В Сочи также дорабатывают комплексный план стабилизации санитарной обстановки до 2030 года. С 2027 года планируется перейти от организации работ по отдельным внутригородским районам к единому годовому контракту. Это должно централизовать управление логистикой и контроль за вывозом отходов с учетом фактической нагрузки.

Сейчас в адресном реестре Сочи находится более 1,4 тыс. мест накопления отходов, где установлено свыше 5,9 тыс. контейнеров. В дальнейшем их количество планируют увеличить на 45%.

Как сообщил глава Сочи Андрей Прошунин, в 2026 году на текущее санитарное содержание города заключены муниципальные контракты на 987 млн руб. — в десять раз больше, чем годом ранее. Кроме того, планируется закупить более 3 тыс. новых евроконтейнеров. Расчетный парк после этого увеличится почти до 8,2 тыс. единиц.

Мария Удовик