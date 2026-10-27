В Ульяновске заболеваемость гриппом на 20% ниже средних многолетних показателей
За минувшую неделю, с 19 по 25 октября, среди населения Ульяновской области зарегистрировано 6260 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, из них 4973 случая — в Ульяновске, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
Ведомство отмечает, что по региону на сегодня интенсивный показатель заболеваемости (количество заболевших на 10 тыс. человек населения) равен 58,44. Недельный показатель заболеваемости при этом ниже средних многолетних показателей на 10,72%.
В Ульяновске интенсивный показатель выше, чем в среднем по региону — 74,06, однако он ниже средних многолетних показателей на 20,18%, отмечают в управлении Роспотребнадзора.