Директора «Треста-7» подозревают в хищении 38 млн руб. на госзаказе в Камышине
Полиция задержала генподрядчика, похитившего деньги при строительстве поликлиники «Городской больницы №1» в Камышине. Об этом сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
По данным ведомства, подрядчик — ООО «Трест 7» из Энгельса — нарушил условия госконтракта и потратил выделенные средства на цели, не связанные с работами. Подозреваемый, директор Алексей Кузнецов, находится под арестом.
«Трест-7» стал единственным участником конкурса на строительство камышинской поликлиники в 2022 году. Контракт с ним заключили по максимальной цене — более 1,3 млрд руб. За все время компания получила 28 госконтрактов на 4,8 млрд руб., в том числе по объектам здравоохранения в Волгоградской и Саратовской областях.
Новую поликлинику на ул. Советской в Камышине площадью более 3 тыс. кв. м планировали открыть в декабре 2025 года. Она должна была принимать до 1,6 тыс. человек в день в две смены. В здании предусмотрели отделение профилактики, лабораторию, дневной стационар, блок неотложной помощи, рентген-отделение, терапевтическое отделение и кабинеты узких специалистов.
В мае 2026 года губернатор Андрей Бочаров во время визита в Камышин осмотрел стройплощадку и раскритиковал подрядчика. На территории оказалось мало техники и рабочих, а внутри здания были возведены только стены. К отделке не приступили, хотя объект должны были сдать еще в конце прошлого года. В августе УКС Волгоградской области в одностороннем порядке расторгло контракт.
«Трест-7» внесли в реестр недобросовестных поставщиков еще в октябре 2025 года сроком на два года. По состоянию на 1 октября 2026 года у компании есть задолженность перед налоговой в размере 141 млн руб. Выручка в прошлом году 636 млн руб., а чистая прибыль 401 тыс. руб. В сентябре этого года ФНС обратилась в суд, чтобы признать фирму банкротом. Сумма требований превышает 80 млн руб.