Приговорная цена
Бывший глава района Перми отправлен в колонию за взятку и кражу у однополчанина
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В Перми вынесен приговор в отношении бывшего главы Индустриального района города Дмитрия Дробинина. Он признан виновным в даче взятки в размере 1,5 млн руб. за расторжение контракта с Минобороны, по которому участвовал в боевых действиях в зоне СВО. Также господин Дробинин осужден за кражу 2 млн руб. с банковской карты сослуживца. Военный суд приговорил Дмитрия Дробинина к 16 годам лишения свободы со штрафом 15 млн руб. Сам осужденный признал вину только в краже. Его защитник не исключает, что будет обжаловать приговор.
Дмитрий Дробинин был задержан в конце ноября прошлого года в Сквере уральских добровольцев в Перми при передаче взятки представителю Минобороны. На тот момент он был военнослужащим по контракту и выполнял боевые задачи в зоне СВО. Суд согласился с позицией следствия и гособвинения, что, находясь в отпуске, он пытался найти основания для расторжения контракта с военным ведомством. В итоге Дмитрий Дробинин договорился о передаче 1,5 млн руб. за решение этого вопроса. Как утверждают собеседники «Ъ-Прикамье», сотрудник министерства написал ему на листе бумаги сумму в 1,5 млн руб., за эти деньги он был готов решить вопрос о прекращении его военной службы. Во время передачи первой части взятки в размере 500 тыс. руб. господин Дробинин был задержан. Кроме того, ему вменили кражу с банковского счета однополчанина 2 млн руб.
На фронте Дмитрий Дробинин оказался, будучи обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве и получении взятки. По версии силовиков, занимая должность главы Индустриального района Перми, он совершил мошенничество, связанное с хищением 500 тыс. руб. благотворительного фонда. Кроме того, господин Дробинин получил взятку через посредника в размере около 28 тыс. руб. за обещание не сносить нестационарный торговый объект. Этими деньгами была оплачена аренда его автомобиля.
В ходе следствия чиновник вину не признавал, но в итоге заключил контракт с Минобороны и отправился участвовать в боевых действиях в зоне СВО.
Рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы района было приостановлено.
Как считает следствие, после ухода на фронт Дмитрий Дробинин стал искать варианты для расторжения контракта. С потенциальным взяткополучателем он встретился во время своего отпуска. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», военный сообщил о противоправном предложении в правоохранительные органы, поэтому передача денег осуществлялась под контролем оперативных сотрудников. После задержания господина Дробинина было возобновлено приостановленное дело о его преступлениях в должности главы района.
Решением первой инстанции ему был назначен штраф в размере 1,8 млн руб. Пермский краевой суд усилил приговор и наказал его лишением свободы на четыре года. В кассационной инстанции обжаловать эти решения не удалось.
В процессе расследования и рассмотрения в суде второго уголовного дела Дмитрий Дробинин признал вину по эпизоду, связанному с кражей. Обвинение в даче взятки в ходе следствия он, по данным «Ъ-Прикамье», отвергал категорически. Как говорят источники, господин Дробинин настаивал, что передает деньги за оказание неких юридических услуг.
В ходе прений представитель военной прокуратуры Владимир Буйворенко предложил приговорить Дмитрия Дробинина к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, гособвинение настаивало на назначении штрафа 30 млн руб., а также запрета занимать определенные должности десять лет. Такое наказание надзорный орган предложил с учетом приговора по «первому» делу.
Приговором Пермского гарнизонного военного суда Дмитрию Дробинину назначено 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф 15 млн руб. (десятикратный размер взятки). Также первая инстанция согласилась с позицией прокуратуры о запрете десять лет занимать должности на муниципальной и государственной службе.
Защитник Дмитрия Дробинина, адвокат Ильдар Салахиев, подробности процесса комментировать отказался, отметив, что дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. В то же время он пояснил, что не исключает подачи на приговор апелляционной жалобы.
Коммерсантъ (Пермь) №200от 28.10.2026, стр. 8