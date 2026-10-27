Приговорная цена

Дмитрий Дробинин был задержан в конце ноября прошлого года в Сквере уральских добровольцев в Перми при передаче взятки представителю Минобороны. На тот момент он был военнослужащим по контракту и выполнял боевые задачи в зоне СВО. Суд согласился с позицией следствия и гособвинения, что, находясь в отпуске, он пытался найти основания для расторжения контракта с военным ведомством. В итоге Дмитрий Дробинин договорился о передаче 1,5 млн руб. за решение этого вопроса. Как утверждают собеседники «Ъ-Прикамье», сотрудник министерства написал ему на листе бумаги сумму в 1,5 млн руб., за эти деньги он был готов решить вопрос о прекращении его военной службы. Во время передачи первой части взятки в размере 500 тыс. руб. господин Дробинин был задержан. Кроме того, ему вменили кражу с банковского счета однополчанина 2 млн руб.