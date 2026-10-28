Оценка выборов стоила партбилета
Экс-главу муниципалитета в Петербурге исключили из «Справедливой России» за несогласие с итогами голосования
Руководство «Справедливой России» вычеркнуло из своих рядов одного из самых опытных партийцев в Петербурге — бывшего руководителя муниципального совета Автово Илью Шмакова. В партии заявили, что бывший соратник исключен из-за разногласий при оценке результатов сентябрьских выборов.
Бывший глава муниципалитета Автово в Санкт-Петербурге Илья Шмаков 27 октября в своих соцсетях объявил, что получил уведомление об исключении из «Справедливой России». Так решил президиум центрального совета партии. В партии он состоял с 2007 года. В обосновании решения руководство справедливороссов сослалось на положения партийного устава. Бывший справедливоросс заявил, что поводом для его отстранения стало инициированное им судебное разбирательство по оспариванию итогов выборов в Петербурге. По его словам, двое партийцев «настоятельно просили» отозвать иски.
«В президиум входят больше 20 человек, но фактически исключали меня двое: [первый заместитель председателя партии Александр] Бабаков и [заместитель председателя партии Руслан] Татаринов, которые настоятельно просили меня отозвать иски из суда, где я оспариваю результаты прошедших выборов на отдельных участках. Я отказался. Считаю, что за правду надо бороться до конца, а фальсификаторов — привлекать к уголовной ответственности»,— написал господин Шмаков в соцсетях.
Через пару часов после публикации информацию об исключении Ильи Шмакова из партии подтвердили в петербургском отделении партии. В реготделении заявили, что «Справедливая Россия» признает итоги прошедших выборов во всех регионах, в том числе и в Санкт-Петербурге.
Прошедшие выборы для петербургских справедливороссов обернулись провалом: партия не смогла преодолеть пятипроцентный барьер и потеряла представительство в Законодательном собрании. Также СР утратила большинство в МО Автово. Последние десять лет практически все депутаты муниципального совета были выходцами из «Справедливой России».
Господин Шмаков подал три иска: по выборам в Законодательное собрание и Государственную думу. На этих выборах он баллотировался в городской парламент под четвертым номером в общегородской части списка. В Госдуму он выдвигался по 216-му округу.
«Разногласия возникли в оценке результатов выборов, прошедших в единый день голосования 2026 года. Партия "Справедливая Россия" официально признала результаты голосования по всем регионам. Позиция Ильи Шмакова по этому вопросу расходится с официальной позицией партии, он оспаривает ее в судебном порядке»,— говорится в партийном заявлении. Теперь уже бывший справедливоросс заявил, что намерен оспаривать исключение из партии.
Это уже не первый кадровый спор в рядах «Справедливой России» на Северо-Западе. Незадолго до сентябрьских выборов в Ленинградской области сменилось руководство. Вместо Игоря Новикова, давнего соратника лидера партии Сергея Миронова, на пост председателя реготделения назначили Елену Драпеко. Господин Новиков связывал свою отставку с нежеланием финансировать избирательную кампанию руководителя петербургского отделения Надежды Тихоновой.