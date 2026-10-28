Оценка выборов стоила партбилета

Бывший глава муниципалитета Автово в Санкт-Петербурге Илья Шмаков 27 октября в своих соцсетях объявил, что получил уведомление об исключении из «Справедливой России». Так решил президиум центрального совета партии. В партии он состоял с 2007 года. В обосновании решения руководство справедливороссов сослалось на положения партийного устава. Бывший справедливоросс заявил, что поводом для его отстранения стало инициированное им судебное разбирательство по оспариванию итогов выборов в Петербурге. По его словам, двое партийцев «настоятельно просили» отозвать иски.