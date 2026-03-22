Справедливоросы не поделили место в Ленобласти

С должности смещен глава реготделения партии

В отделении «Справедливой России» Ленинградской области кадровые перестановки: президиум партии рекомендовал избрать председателем регионального отделения депутата Госдумы Елену Драпеко. Игорь Новикова, возглавлявший областную ячейку чуть больше года, воспринял отстранение как личное оскорбление и заявил, что, «наверное», вся его команда выйдет из партии и «пойдет своей дорогою». В своей отставке партиец обвинил председателя петербургского отделения Надежду Тихонову. Она комментировать личные обиды однопартийца не стала и отметила, что причина кроется в рейтинге партии, который колеблется около 5%.

Игорь Новиков обратился к лидеру «эсеров» Сергею Миронову: «Я считаю, что вы неправильно поступили...»

Фото: lenoblast.spravedlivo.ru

Руководство «Справедливой России» (СР) приняло решение о смене председателя отделения Ленинградской области. Президиум партии на заседании 19 марта рекомендовал избрать главой депутата Государственной думы Елену Драпеко.

На какие результаты рассчитывают эсеры на предстоящих выборах в Госдуму

На следующий день на новости из Москвы отреагировал нынешний председатель реготделения Игорь Новиков, опубликовав на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» трехминутное видео с эмоциональными заявлениями. Стоя в окружении однопартийцев, он заявил, что за год работы создал «одно из лучших региональных отделений» и снимать его с должности не за что. В своей отставке господин Новиков обвинил председателя петербургской ячейки Надежду Тихонову.

«Меня сняли только за то, что я не согласился финансировать Надежду Тихонову»,— заявил на видео партиец. В разговоре с «Ъ Северо-Запад» он подтвердил, что речь шла о 200 млн рублей в год. «Я знал, что Надежда Тихонова хочет меня сместить, потому что я не даю ей денег на выборную кампанию. Она сказала, что уволит меня»,— добавил политик в беседе с «Ъ Северо-Запад».

Кроме того, по словам господина Новикова, у него и госпожи Тихоновой расходятся мнения по поводу деятельности губернаторов Петербурга и Ленобласти Александра Беглова и Александра Дрозденко. «У нее там, видать, плохие отношения сложились с губернатором Петербурга, которого она все время трогала, трогала. На что я ей говорил: “Нельзя трогать губернатора”. Она начала трогать губернатора Ленинградской области. Я ей тоже сказал: “Нельзя трогать”. Видать, ей это не понравилось»,— утверждает он в своем видео. По мнению политика, в период военной операции партии должны поддерживать страну и руководителей регионов — «помогать губернатору».

Отдельно Игорь Новиков обратился к лидеру эсеров Сергею Миронову: «Я считаю, что вы неправильно поступили. Мы, наверное, всем региональным отделением выйдем из партии и будем идти своей дорогой. Ломаются судьбы людей в реготделении. Мне очень обидно, что люди в меня поверили и я их так подвожу из-за того, что вы меня сейчас снимаете». О планах выйти из партии Игорь Новиков заявил дважды: оба раза со словом «наверное».

Игорь Новиков был избран главой областной ячейки в декабре 2024 года вместо депутата Госдумы Игоря Ананских. Политик перебрался в 47-й регион из Магаданской области, где с 2005-го был депутатом областной Думы, а с 2006-го руководил местным отделением «Справедливой России». В 2008-м партиец, на тот момент заместитель директора ООО «Нива-Авто», участвовал в выборах мэра Магадана, но проиграл единороссу Владимиру Печеному. После переезда в Ленобласть господин Новиков сохранил за собой место в Магаданской думе, а в 2025 году переизбирался в местный парламент в пятый раз. Параллельно с участием в выборах на Крайнем Севере политик выдвигался на пост губернатора в Ленобласти: занял третье место, набрав 3,02% голосов. По данным базы «Руспрофайл», Игорь Новиков числится учредителем четырех компаний, три из которых (ООО «ВК “Ладога”», ООО «МК Шлиссельбург» и ООО «МК Свердлово») зарегистрированы в Ленобласти и Петербурге и связаны с жилищно-коммунальной сферой.

Решение президиума Игорь Новиков считает «политически неправильным». Он уверен, что после его отставки областная ячейка не будет работать с Еленой Драпеко (ее партиец называет «техническим председателем») и не будет готова к предстоящим выборам в Государственную думу и Законодательное собрание. О своем будущем господин Новиков еще размышляет: «Я подумаю, сейчас идти мне или не идти [на выборы]. Может, пойду с другой партией. Может быть, весь состав регионального отделения соберется и уйдет в другую партию за мной, кроме тех членов, которых я уволил, и тех, кто остался от старой команды».

Как ранее писало издание 47News, областное отделение в последние месяцы находилось в состоянии конфликта: после прихода Игоря Новикова «нынешним депутатам, долгие годы создававшим областной партийный бренд, было указано на выход».

По словам Надежды Тихоновой, смена руководства связана с рейтингом партии. ВЦИОМ 20 марта опубликовал очередные результаты поддержки политических организаций: «Справедливая Россия» занимает пятое место и набирает 5,3% голосов, отставая от КПРФ практически на 4%.

В этих условиях, как полагает госпожа Тихонова, Елена Драпеко, которая также возглавит список СР на выборах в Заксобрание Ленобласти, может улучшить ситуацию. «Это важно и нужно: она известный человек не только в Петербурге, но и в Ленобласти, и вообще в стране. Это, безусловно, добавит рейтинга для нашей партии»,— говорит Надежда Тихонова. По ее словам, Игорь Новиков должен был идти в списке под № 2. Именно в этой рокировке и кроется причина недовольства господина Новикова, полагает госпожа Тихонова. Игорь Новиков в разговоре с «Ъ Северо-Запад» заявил, что должен был идти на выборы в областной парламент под № 1.

На вопрос «Просили ли вы деньги у Игоря Новикова?» госпожа Тихонова произнесла строгое «Нет». «И комментировать даже не собираюсь это. Говорить он может все что угодно»,— добавила политик.

Того, что конфликт кроется в вопросе финансирования, не исключает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Его наверняка рассматривали как человека, который может профинансировать избирательную кампанию на Северо-Западе. Иначе в чем смысл привлекать абсолютно неизвестного для региона человека на такую должность. Все партии так или иначе договариваются с людьми, у которых есть финансовые возможности. Значит, в этом случае руководство “Справедливой России” и Новиков не договорились»,— комментирует политолог.

Назначение Елены Драпеко главой реготделения господин Солонников расценил как освобождение округа № 214 в Петербурге, по которому та была избрана в Госдуму в 2021 году. «Сейчас внимание на СР будет особенно заостряться. Полгода назад они не набирали 5% поддержки и, скорее всего, пролетали мимо Госдумы. Сейчас ВЦИОМ показывает больше 5%, значит они проходят. Быть руководителем крупного регионального списка — это практически гарантия попадания в Думу. Если Драпеко не уверена, что она возьмет обратно 214-й округ, то для нее это реальный выход»,— объясняет Дмитрий Солонников.

По мнению политологов, слова Игоря Новиков о выходе всех членов отделения из партии — «лишь громкие заявления» для поднятия собственного рейтинга. «Все не выйдут. Возможно, уйдут те, кого он привел. Уйдут — наберут новых. Новикову нужна известность, ему нужны громкие заявления, чтобы повысить цитируемость и узнаваемость»,— говорит господин Солонников.

Вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров называет решение президиума СР логичным и полагает, что от ухода Игоря Новикова партия ничего не потеряет. «Я думаю, Новиков сильно преувеличивает свою роль. Понятно, что какое-то количество людей выйдут: те, кто пришел вместе с ним. Не думаю, что это представляет для партии существенную угрозу. А рейтинг самого Новикова мы видели на выборах губернатора. По моему мнению, нет у Новикова никакого политического будущего. И ничего партия от его ухода не потеряет»,— заключает господин Быстров.

Надежда Ярмула

