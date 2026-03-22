Справедливоросы не поделили место в Ленобласти

В отделении «Справедливой России» Ленинградской области кадровые перестановки: президиум партии рекомендовал избрать председателем регионального отделения депутата Госдумы Елену Драпеко. Игорь Новикова, возглавлявший областную ячейку чуть больше года, воспринял отстранение как личное оскорбление и заявил, что, «наверное», вся его команда выйдет из партии и «пойдет своей дорогою». В своей отставке партиец обвинил председателя петербургского отделения Надежду Тихонову. Она комментировать личные обиды однопартийца не стала и отметила, что причина кроется в рейтинге партии, который колеблется около 5%.

Фото: lenoblast.spravedlivo.ru

Руководство «Справедливой России» (СР) приняло решение о смене председателя отделения Ленинградской области. Президиум партии на заседании 19 марта рекомендовал избрать главой депутата Государственной думы Елену Драпеко.

На следующий день на новости из Москвы отреагировал нынешний председатель реготделения Игорь Новиков, опубликовав на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» трехминутное видео с эмоциональными заявлениями. Стоя в окружении однопартийцев, он заявил, что за год работы создал «одно из лучших региональных отделений» и снимать его с должности не за что. В своей отставке господин Новиков обвинил председателя петербургской ячейки Надежду Тихонову.

«Меня сняли только за то, что я не согласился финансировать Надежду Тихонову»,— заявил на видео партиец. В разговоре с «Ъ Северо-Запад» он подтвердил, что речь шла о 200 млн рублей в год. «Я знал, что Надежда Тихонова хочет меня сместить, потому что я не даю ей денег на выборную кампанию. Она сказала, что уволит меня»,— добавил политик в беседе с «Ъ Северо-Запад».

Кроме того, по словам господина Новикова, у него и госпожи Тихоновой расходятся мнения по поводу деятельности губернаторов Петербурга и Ленобласти Александра Беглова и Александра Дрозденко. «У нее там, видать, плохие отношения сложились с губернатором Петербурга, которого она все время трогала, трогала. На что я ей говорил: “Нельзя трогать губернатора”. Она начала трогать губернатора Ленинградской области. Я ей тоже сказал: “Нельзя трогать”. Видать, ей это не понравилось»,— утверждает он в своем видео. По мнению политика, в период военной операции партии должны поддерживать страну и руководителей регионов — «помогать губернатору».

Отдельно Игорь Новиков обратился к лидеру эсеров Сергею Миронову: «Я считаю, что вы неправильно поступили. Мы, наверное, всем региональным отделением выйдем из партии и будем идти своей дорогой. Ломаются судьбы людей в реготделении. Мне очень обидно, что люди в меня поверили и я их так подвожу из-за того, что вы меня сейчас снимаете». О планах выйти из партии Игорь Новиков заявил дважды: оба раза со словом «наверное».

Игорь Новиков был избран главой областной ячейки в декабре 2024 года вместо депутата Госдумы Игоря Ананских. Политик перебрался в 47-й регион из Магаданской области, где с 2005-го был депутатом областной Думы, а с 2006-го руководил местным отделением «Справедливой России». В 2008-м партиец, на тот момент заместитель директора ООО «Нива-Авто», участвовал в выборах мэра Магадана, но проиграл единороссу Владимиру Печеному. После переезда в Ленобласть господин Новиков сохранил за собой место в Магаданской думе, а в 2025 году переизбирался в местный парламент в пятый раз. Параллельно с участием в выборах на Крайнем Севере политик выдвигался на пост губернатора в Ленобласти: занял третье место, набрав 3,02% голосов. По данным базы «Руспрофайл», Игорь Новиков числится учредителем четырех компаний, три из которых (ООО «ВК “Ладога”», ООО «МК Шлиссельбург» и ООО «МК Свердлово») зарегистрированы в Ленобласти и Петербурге и связаны с жилищно-коммунальной сферой.

Решение президиума Игорь Новиков считает «политически неправильным». Он уверен, что после его отставки областная ячейка не будет работать с Еленой Драпеко (ее партиец называет «техническим председателем») и не будет готова к предстоящим выборам в Государственную думу и Законодательное собрание. О своем будущем господин Новиков еще размышляет: «Я подумаю, сейчас идти мне или не идти [на выборы]. Может, пойду с другой партией. Может быть, весь состав регионального отделения соберется и уйдет в другую партию за мной, кроме тех членов, которых я уволил, и тех, кто остался от старой команды».

Как ранее писало издание 47News, областное отделение в последние месяцы находилось в состоянии конфликта: после прихода Игоря Новикова «нынешним депутатам, долгие годы создававшим областной партийный бренд, было указано на выход».

По словам Надежды Тихоновой, смена руководства связана с рейтингом партии. ВЦИОМ 20 марта опубликовал очередные результаты поддержки политических организаций: «Справедливая Россия» занимает пятое место и набирает 5,3% голосов, отставая от КПРФ практически на 4%.

В этих условиях, как полагает госпожа Тихонова, Елена Драпеко, которая также возглавит список СР на выборах в Заксобрание Ленобласти, может улучшить ситуацию. «Это важно и нужно: она известный человек не только в Петербурге, но и в Ленобласти, и вообще в стране. Это, безусловно, добавит рейтинга для нашей партии»,— говорит Надежда Тихонова. По ее словам, Игорь Новиков должен был идти в списке под № 2. Именно в этой рокировке и кроется причина недовольства господина Новикова, полагает госпожа Тихонова. Игорь Новиков в разговоре с «Ъ Северо-Запад» заявил, что должен был идти на выборы в областной парламент под № 1.

На вопрос «Просили ли вы деньги у Игоря Новикова?» госпожа Тихонова произнесла строгое «Нет». «И комментировать даже не собираюсь это. Говорить он может все что угодно»,— добавила политик.

Того, что конфликт кроется в вопросе финансирования, не исключает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Его наверняка рассматривали как человека, который может профинансировать избирательную кампанию на Северо-Западе. Иначе в чем смысл привлекать абсолютно неизвестного для региона человека на такую должность. Все партии так или иначе договариваются с людьми, у которых есть финансовые возможности. Значит, в этом случае руководство “Справедливой России” и Новиков не договорились»,— комментирует политолог.

Назначение Елены Драпеко главой реготделения господин Солонников расценил как освобождение округа № 214 в Петербурге, по которому та была избрана в Госдуму в 2021 году. «Сейчас внимание на СР будет особенно заостряться. Полгода назад они не набирали 5% поддержки и, скорее всего, пролетали мимо Госдумы. Сейчас ВЦИОМ показывает больше 5%, значит они проходят. Быть руководителем крупного регионального списка — это практически гарантия попадания в Думу. Если Драпеко не уверена, что она возьмет обратно 214-й округ, то для нее это реальный выход»,— объясняет Дмитрий Солонников.

По мнению политологов, слова Игоря Новиков о выходе всех членов отделения из партии — «лишь громкие заявления» для поднятия собственного рейтинга. «Все не выйдут. Возможно, уйдут те, кого он привел. Уйдут — наберут новых. Новикову нужна известность, ему нужны громкие заявления, чтобы повысить цитируемость и узнаваемость»,— говорит господин Солонников.

Вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров называет решение президиума СР логичным и полагает, что от ухода Игоря Новикова партия ничего не потеряет. «Я думаю, Новиков сильно преувеличивает свою роль. Понятно, что какое-то количество людей выйдут: те, кто пришел вместе с ним. Не думаю, что это представляет для партии существенную угрозу. А рейтинг самого Новикова мы видели на выборах губернатора. По моему мнению, нет у Новикова никакого политического будущего. И ничего партия от его ухода не потеряет»,— заключает господин Быстров.

Надежда Ярмула