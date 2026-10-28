«Евразия» договорилась о сотрудничестве с шестью странами Африки
Соглашения предусматривают гуманитарные и образовательные проекты, включая возможное открытие центров русского языка
АНО «Евразия» и уполномоченный по правам человека в РФ провели встречи с представителями Мали, Мозамбика, Зимбабве, Мадагаскара, Сейшельских Островов и Того. По их итогам стороны подписали меморандумы и соглашения о сотрудничестве, предусматривающие совместные гуманитарные, образовательные, социальные и правозащитные проекты.
Во встречах участвовали президент Мозамбика Даниэл Шапу, президент Мали Ассими Гоита, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва и президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина. Документы с Республикой Мозамбик были подписаны в присутствии первого вице-премьера правительства РФ Дениса Мантурова.
Соглашения АНО «Евразия» с африканскими партнерами направлены на долгосрочное сотрудничество в образовании, науке и социальной сфере. Одним из направлений может стать открытие центров русского языка и культуры.
Председатель попечительского совета АНО «Евразия» и председатель ПАО «Банк ПСБ» Петр Фрадков заявил, что организация готова делиться опытом реализации инфраструктурных, социальных и образовательных проектов, а также проведения молодежных и профессиональных обменов. По его словам, центры русского языка и культуры могут объединить студентов, преподавателей и специалистов и стать площадками для межкультурного диалога.
Президент Мозамбика Даниэл Шапу отметил значение изучения русского языка для молодежи республики. По его словам, сейчас в России обучаются около 500 мозамбикских студентов, еще более 500 хотят получить образование в стране. Он также поддержал создание центра российской культуры в Мозамбике.
Глава Россотрудничества Игорь Чайка сообщил, что на базе учреждений агентства в Африке русский язык изучают более 4500 человек. Россотрудничество ежегодно поставляет учебную, методическую, научную и художественную литературу и переходит к целевому набору иностранных студентов по направлениям, необходимым экономикам их стран.
«В следующем году мы запускаем программу микрогрантов. Любой желающий сможет подать заявку на реализацию совместного с Россотрудничеством проекта в рамках выстраивания международных гуманитарных отношений», — сказал Игорь Чайка.
Меморандум между уполномоченным по правам человека в РФ и африканскими партнерами предусматривает обмен опытом и информацией в сфере защиты прав и свобод человека, правовое просвещение, совместную работу с обращениями граждан и обсуждение подходов к правозащитным вопросам.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова предложила создать двусторонние центры поддержки соотечественников. По ее словам, такие центры могут оказывать правовую и консультативную помощь, содействовать решению возникающих вопросов и защите прав граждан.
На встречах также обсуждались механизмы международных расчетов. По словам Заместителя председателя ПАО «Банк ПСБ» Михаила Дорофеева, А7 предлагает собственную систему международных расчетов, позволяющую выбирать партнеров, валюты и способы проведения платежей. «Для России и стран Африки это основа финансового суверенитета и долгосрочного равноправного сотрудничества», — отметил он.