«Евразия» договорилась о сотрудничестве с шестью странами Африки

Председатель попечительского совета АНО «Евразия» и председатель ПАО «Банк ПСБ» Петр Фрадков заявил, что организация готова делиться опытом реализации инфраструктурных, социальных и образовательных проектов, а также проведения молодежных и профессиональных обменов. По его словам, центры русского языка и культуры могут объединить студентов, преподавателей и специалистов и стать площадками для межкультурного диалога.