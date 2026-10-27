Объем кредитования в Ярославской области за месяц вырос на 17%
В Ярославской области в сентябре 2026 года банки выдали 34,95 тыс. розничных кредитов на общую сумму 10,01 млрд руб. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), по сравнению с августом количество выдач увеличилось на 2%, объем — на 17%.
В августе жители региона оформили 34,2 тыс. кредитов на 8,56 млрд руб. В сентябре доля жителей области, получивших новый кредит, составила 2,9%.
За девять месяцев 2026 года в Ярославской области выдали 272,42 тыс. розничных кредитов на 68,88 млрд руб. В среднем на каждые 100 жителей региона пришлось 22,8 нового кредита.
В целом по России в сентябре банки выдали 4,42 млн розничных кредитов на 1,48 трлн руб. Это рекордное количество выдач за последние два года. По сравнению с августом число кредитов выросло на 1%, объем — на 17%.