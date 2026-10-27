В Самаре временно ограничат движение в районе лыжной базы спортивной школы «Чайка»

С 08:00 до 14:00 4 ноября ограничение будет действовать на участке дороги, ведущей к кладбищу «Лесное», — от лыжной базы ГАУ «Спортивная школа „Чайка“» до поворота на кладбище «Лесное». Кроме того, будут запрещены остановка и стоянка транспорта.