В Самаре временно ограничат движение в районе лыжной базы спортивной школы «Чайка»
В Самаре на время легкоатлетического забега, посвященного Дню народного единства, ограничат движение в районе лыжной базы ГАУ «Спортивная школа „Чайка“». Об этом сообщили в администрации города.
С 08:00 до 14:00 4 ноября ограничение будет действовать на участке дороги, ведущей к кладбищу «Лесное», — от лыжной базы ГАУ «Спортивная школа „Чайка“» до поворота на кладбище «Лесное». Кроме того, будут запрещены остановка и стоянка транспорта.
Ограничительные меры не коснутся машин полиции, скорой помощи и пожарной охраны.