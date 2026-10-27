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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Волга

В Самаре временно ограничат движение в районе лыжной базы спортивной школы «Чайка»

В Самаре на время легкоатлетического забега, посвященного Дню народного единства, ограничат движение в районе лыжной базы ГАУ «Спортивная школа „Чайка“». Об этом сообщили в администрации города.

Юрий Стрелец / Коммерсантъ

С 08:00 до 14:00 4 ноября ограничение будет действовать на участке дороги, ведущей к кладбищу «Лесное», — от лыжной базы ГАУ «Спортивная школа „Чайка“» до поворота на кладбище «Лесное». Кроме того, будут запрещены остановка и стоянка транспорта.
Ограничительные меры не коснутся машин полиции, скорой помощи и пожарной охраны.
Сабрина Самедова