В Екатеринбурге родители будут узнавать о приходе ребенка в школу через MAX
В 17 школах Екатеринбурга начали тестировать программу «Сигур». Она автоматически отправляет родителям уведомления в мессенджер MAX, когда ребенок проходит через турникет на входе в школу. Об этом сообщили в городской администрации.
«В новом учебном году в 17 школах началась апробация программного обеспечения " Сигур". Оно позволяет направлять законным представителям автоматические уведомления в мессенджер MAX о проходе обучающихся через турникеты на входе»,— рассказала директор департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кириченко.
По мнению городских властей, система поможет повысить безопасность детей.