Мясной павильон Центрального рынка Оренбурга закрыли на реконструкцию

Реконструкцией занимается ООО «Группа компаний „ Рефрейм “», руководителем которой является Рустам Нагуманов. Как ранее сообщал «Ъ-Волга», объем инвестиций в проект оценивается в 2,4–2,7 млрд руб. Работы начались в феврале 2026 года, когда демонтировали уличные торговые ряды, и продлятся до 2029 года. Соглашение о сотрудничестве господин Нагуманов подписал с мэром Оренбурга Альбертом Юмадиловым и губернатором области Евгением Солнцевым 13 июля. Согласно документу, на месте рынка появится современное общественно-торговое пространство, однако его историческую колоннаду обещают сохранить.