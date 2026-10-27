В Ростове осужденному за терроризм назначили 29 лет колонии за подготовку поджога СИЗО
Южный окружной военный суд приговорил к 29 годам лишения свободы Муроджона Ертаева, который готовил поджог следственного изолятора в Ростовской области. По версии следствия, находясь в СИЗО, он вступил в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство»* и планировал снять поджог на видео, сообщает пресс-служба суда.
Следствие установило, что Ертаев, уроженец Крыма, участвовал в подготовке преступления с марта по 23 июля 2025 года. Он намеревался поджечь здание изолятора и распространить видеозапись с флагом террористической организации. Для этого осужденный приобрел ножи, заточенную арматуру, мобильный телефон, футболку с изображением флага и литературу террористического характера. Кроме того, он следил за сотрудниками СИЗО и выяснял график смены постовых. Подготовку пресекли правоохранительные органы.
В суде Ертаев полностью признал вину. Ему назначили 29 лет лишения свободы по совокупности приговоров с учетом ранее вынесенного решения Кировского районного суда Ростова-на-Дону. Первые девять лет он должен провести в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии особого режима.
Военный суд признал его виновным в участии в террористической организации, подготовке теракта, захвата заложников и дезорганизации работы учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Ранее, 4 сентября 2025 года, Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Ертаева к 16,5 года колонии особого режима по делу о дезорганизации деятельности таких учреждений.
* «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.