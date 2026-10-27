В Ростове осужденному за терроризм назначили 29 лет колонии за подготовку поджога СИЗО

Следствие установило, что Ертаев, уроженец Крыма, участвовал в подготовке преступления с марта по 23 июля 2025 года. Он намеревался поджечь здание изолятора и распространить видеозапись с флагом террористической организации. Для этого осужденный приобрел ножи, заточенную арматуру, мобильный телефон, футболку с изображением флага и литературу террористического характера. Кроме того, он следил за сотрудниками СИЗО и выяснял график смены постовых. Подготовку пресекли правоохранительные органы.