В Самарской области выросло число предприятий общественного питания

По данным корпорации «МСП», в целом по стране число МСП в сфере общепита за год выросло на 8% и превысило 203 тыс. компаний. При этом на 24% выросло число компаний, занимающихся кейтерингом; на 21% увеличилось число предприятий в сфере еды навынос; на 16% выросло число ресторанов и кафе с полным обслуживанием.