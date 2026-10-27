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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Волга

В Самарской области выросло число предприятий общественного питания

В Самарской области в 2026 году число малых и средних предприятий в сфере общественного питания выросло на 7%. Об этом сообщили в минэкономразвития региона.

Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Самарской области действуют более 3 700 таких организаций.
По данным корпорации «МСП», в целом по стране число МСП в сфере общепита за год выросло на 8% и превысило 203 тыс. компаний. При этом на 24% выросло число компаний, занимающихся кейтерингом; на 21% увеличилось число предприятий в сфере еды навынос; на 16% выросло число ресторанов и кафе с полным обслуживанием.
Сабрина Самедова