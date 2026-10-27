Фабрика криминального пошива

Сотрудники ФСБ и полиции пресекли канал нелегальной миграции, организованный руководителями швейной фабрики в городе Шахты Ростовской области. Как стало известно «Ъ-Ростов», речь идет об ООО «Булава». По версии следствия, фабрика ввозила в Россию рабочих под видом высококвалифицированных специалистов, что позволяло иностранцам обходить ограничения на въезд и трудоустройство в стране. При этом многие мигранты даже не оставались работать на фабрике, а переезжали в другие страны или отправлялись в разные регионы, чтобы трудиться на предприятиях маркетплейсов. Всего по делу об организации незаконной миграции арестован 21 человек, в том числе учредитель ООО «Булава» Галина Банникова.