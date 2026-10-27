Фабрика криминального пошива
Руководителей швейной фабрики Ростовской области арестовали за организацию незаконной миграции
Сотрудники ФСБ и полиции пресекли канал нелегальной миграции, организованный руководителями швейной фабрики в городе Шахты Ростовской области. Как стало известно «Ъ-Ростов», речь идет об ООО «Булава». По версии следствия, фабрика ввозила в Россию рабочих под видом высококвалифицированных специалистов, что позволяло иностранцам обходить ограничения на въезд и трудоустройство в стране. При этом многие мигранты даже не оставались работать на фабрике, а переезжали в другие страны или отправлялись в разные регионы, чтобы трудиться на предприятиях маркетплейсов. Всего по делу об организации незаконной миграции арестован 21 человек, в том числе учредитель ООО «Булава» Галина Банникова.
Руководство швейной фабрики в Ростовской области при содействии коммерческих компаний в Пермском крае, Новгородской и Ивановской областях организовало канал незаконной миграции иностранных граждан. Об этом во вторник сообщили ЦОС ФСБ и пресс-служба МВД России. По данным источника «Ъ-Ростов», в правоохранительных органах, речь идет об ООО «Булава», специализирующемся на производстве спецодежды и тактического снаряжения.
Компания была зарегистрирована в ноябре 2022 года, учредителями являются Галина Банникова (79%) и ООО «Триада-ТКО», входящее в концерн «Калашников» (21%). «Булава» запустила швейную фабрику полного цикла в Шахтах в 2024 году. В Усть-Донецке, Красном Сулине, Гукове и Звереве предприятие заняло производственные площадки, ранее принадлежавшие сети «Глория Джинс». Фирма производила в том числе обмундирование и спецодежду для силовых структур и участников СВО.
По версии следствия, граждане государств Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока незаконно въезжали в Россию с 2024 года. Организаторы миграции от имени фирм-однодневок сообщали сотрудникам подразделения по вопросам миграции ложные сведения о цели визита иностранцев. Рабочие въезжали в страну на основании деловых виз и виз высококвалифицированных специалистов.
«Подозреваемые декларировали фиктивное привлечение к работам высококлассных иностранных специалистов с оплатой труда 250 тыс. руб. в месяц. Фактически иностранные работники не имели соответствующей квалификации по заявленным специальностям, и их заработная плата в месяц составляла 60 тыс. руб. Таким образом, подозреваемые завышали стоимость исполнения контракта»,— сказано в сообщении ЦОС ФСБ.
Как отмечается в сообщении пресс-службы МВД России, принимающая сторона не выполняла предусмотренные законодательством обязанности, что позволяло иностранцам бесконтрольно перемещаться по России либо использовать ее для транзита в европейские государства.
По данным источника «Ъ-Ростов», швей для «Булавы» привозили из Пакистана, Шри-Ланки, Индии и Сирии. «На другие фирмы приезжали рабочие из Туркменистана и Вьетнама. Граждане Пакистана разъезжались по России и устраивались в основном на предприятия маркетплейсов»,— добавил собеседник издания.
Следователи и оперативники провели на территории шести регионов 65 обысков. «Изъятая документация содержит сведения о более чем двух тысячах незаконно прибывших в Россию иностранных граждан. Более ста из них допрошены»,— рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее слова приводятся в сообщении пресс-службы ведомства.
В отношении руководителя шахтинского производства, а также его сообщников возбуждено 106 уголовных дел об организации незаконной миграции (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ). Фигурантами дела о действии преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) являются 23 человека из разных регионов. 21 из них заключен под стражу, еще двое находятся под домашним арестом.
В отношении руководства «Булавы» возбуждено еще шесть уголовных дел о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), десять уголовных дел о неправомерном обороте средств платежей (по ч. 1 ст. 187 УК РФ) и 12 уголовных дел о легализации денежных средств (п. «а, б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). На имущество швейного предприятия в целях возмещения ущерба, причиненного государству, наложен арест на 141 млн руб.
Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, в числе основных фигурантов помимо Галины Банниковой — Павел Харламов и Алексей Ковбарь. «Пока дело находится на стадии расследования. После его завершения судить главных фигурантов, вероятно, будут в Ростовской области»,— добавил собеседник издания.