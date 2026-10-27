В Кабардино-Балкарии выросло число индивидуальных предпринимателей
В Кабардино-Балкарии с 1 января по 1 октября 2026 года число индивидуальных предпринимателей (ИП) в розничной торговле, кроме продажи автомобилей и мотоциклов, сократилось на 0,4%, или на 28, до 6 850, подсчитал «Ъ-Кавказ» на основе данных Северо-Кавказстата.
В целом в оптовой и розничной торговле, а также ремонте автотранспортных средств и мотоциклов количество ИП уменьшилось на 0,4%, или на 33, до 8 205. В оптовой торговле, кроме продажи автомобилей и мотоциклов, число предпринимателей снизилось на 1,5%, или на 13, до 853. При этом в торговле и ремонте автотранспортных средств и мотоциклов их стало больше на пять, до 502.
В сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве количество ИП сократилось на 0,7%, или на восемь, до 1 090. Почти все снижение пришлось на сельское хозяйство, где число предпринимателей уменьшилось на 0,7%, или на семь, до 1 061. В производстве пищевых продуктов количество ИП снизилось на 0,7%, или на три, до 407.
При этом общее число индивидуальных предпринимателей в Кабардино-Балкарии выросло на 2%, или на 367, до 18 696.
Наиболее заметный прирост отмечен в транспортировке и хранении: количество ИП увеличилось на 6,3%, или на 149, до 2 506. В профессиональной, научной и технической деятельности число предпринимателей выросло на 10,9%, или на 104, до 1 056.
В сфере информации и связи количество ИП увеличилось на 9,1%, или на 37, до 442. В строительстве прирост составил 3,3%, или 26 предпринимателей, до 811. В деятельности по операциям с недвижимостью число ИП выросло на 3,6%, или на 22, до 637.
В предоставлении прочих видов услуг количество предпринимателей увеличилось на 4,1%, или на 27, до 679. В административной деятельности и сопутствующих услугах прирост составил 1,9%, или девять ИП, до 476. В гостиничном бизнесе и общественном питании число предпринимателей выросло на 0,7%, или на восемь, до 1 082.
В обрабатывающих производствах количество ИП увеличилось на 0,9%, или на 10, до 1 117. В том числе в производстве прочей неметаллической минеральной продукции прирост составил 9%, или семь предпринимателей, до 85. В производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, число ИП выросло на 3,9%, или на три, до 80. В ремонте и монтаже машин и оборудования количество предпринимателей увеличилось на 16,7%, или на восемь, до 56.
Согласно примечанию Северо-Кавказстата, в статистике учитываются индивидуальные предприниматели, включая адвокатов и нотариусов. Главы крестьянских фермерских хозяйств в приведенных показателях ИП не учитываются.