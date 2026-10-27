В Кабардино-Балкарии выросло число индивидуальных предпринимателей

В целом в оптовой и розничной торговле, а также ремонте автотранспортных средств и мотоциклов количество ИП уменьшилось на 0,4%, или на 33, до 8 205. В оптовой торговле, кроме продажи автомобилей и мотоциклов, число предпринимателей снизилось на 1,5%, или на 13, до 853. При этом в торговле и ремонте автотранспортных средств и мотоциклов их стало больше на пять, до 502.