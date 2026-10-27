Главе СКР доложат о расследовании самоуправства в отношении уфимки с ребенком

По данным информационного центра СКР, брат уфимки продал свою долю в квартире так называемым «черным риэлтерам». «В результате незаконной сделки новые собственники создали невыносимые условия для проживания, в связи с чем женщина и ее 6-летний сын переехали в социальный приют»,— отметили в ведомстве.