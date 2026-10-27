В Дагестане оцифруют шесть национальных языков за 15 млн рублей

На данный момент уже функционирует тестовая версия технической платформы. После завершения работ по наполнению библиотеки Минцифры РД перейдет к следующему этапу — адаптации интерфейса Единого портала государственных и муниципальных услуг под национальные языки, что сделает цифровые сервисы доступнее для местных жителей.