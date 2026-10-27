В Дагестане оцифруют шесть национальных языков за 15 млн рублей
Власти Республики Дагестан направили 15 миллионов рублей из резервного фонда на формирование цифровой библиотеки, которая объединит текстовые и аудиоматериалы на шести языках народов региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Средства в объеме 15 млн рублей выделены врио Председателя Правительства РД Магомедом Рамазановым. Финансирование предназначено для Министерства цифрового развития, информации и печати республики. Соответствующее распоряжение уже размещено на официальном портале кабинета министров.
Проект предполагает создание технологической платформы для сохранения языкового наследия. Работа ведется на базе Дагестанского научно-исследовательского института педагогики имени А.А. Тахо-Годи, где функционируют специализированные рабочие группы.
Ключевой задачей текущего этапа является подготовка массива данных. Планируется перевести и загрузить в систему 50 тыс. пар параллельных предложений. Лингвистическая база охватит аварский, даргинский, кумыкский, лезгинский, лакский и табасаранский языки. Помимо текстового наполнения, предусмотрена студийная запись и озвучивание информационных материалов для расширения возможностей языковой модели.
На данный момент уже функционирует тестовая версия технической платформы. После завершения работ по наполнению библиотеки Минцифры РД перейдет к следующему этапу — адаптации интерфейса Единого портала государственных и муниципальных услуг под национальные языки, что сделает цифровые сервисы доступнее для местных жителей.