В Ярославле предложили установить памятник защитникам неба

Памятник планируют разместить на зеленой площадке между зданиями ЦНТИ и «Ярославльводоканала», рядом со спуском на нижний ярус Волжской набережной. Композиция будет посвящена воинам противовоздушной обороны, военным летчикам, зенитчикам, сотрудникам органов внутренних дел, ополченцам и добровольцам пожарных дружин, защищавшим город в годы Великой Отечественной войны, а также современным защитникам неба.