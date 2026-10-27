В Ярославле предложили установить памятник защитникам неба
В Ярославле предложили установить памятную стелу «Защитникам Ярославского неба, неба Отечества». Ходатайство о согласовании внешнего облика мемориала подала автономная некоммерческая организация «Культура Отечества». Общественные обсуждения проекта продлятся до 3 ноября, следует из документов на сайте мэрии.
Памятник планируют разместить на зеленой площадке между зданиями ЦНТИ и «Ярославльводоканала», рядом со спуском на нижний ярус Волжской набережной. Композиция будет посвящена воинам противовоздушной обороны, военным летчикам, зенитчикам, сотрудникам органов внутренних дел, ополченцам и добровольцам пожарных дружин, защищавшим город в годы Великой Отечественной войны, а также современным защитникам неба.
Согласно проекту, в композицию войдут пять фигур истребителей И-16, установленных на постаментах, а также два орудия по сторонам мемориала. Предусмотрены информационные стенды с материалами о защитниках Ярославля и памятных событиях военных лет.
По итогам общественных обсуждений городские власти рассмотрят предложение о размещении памятника.