Пензенский ХК «Дизель» сменил главного тренера

«Клуб и специалисты достигли договоренности о прекращении совместной работы. Мы благодарим Дмитрия Юрьевича и Алексея Александровича за работу и желаем всего наилучшего в дальнейшей деятельности», — написали представители клуба. Исполнять обязанности главного тренера будет Дмитрий Космачев.