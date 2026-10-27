Пензенский ХК «Дизель» сменил главного тренера
Дмитрий Шандуров покинул пост
Дмитрий Шандуров покинул пост главного тренера пензенского «Дизеля». Вместе с ним свою работу прекратил тренер Алексей Ваулин. Информацию сообщил хоккейный клуб на официальной странице «ВКонтакте».
«Клуб и специалисты достигли договоренности о прекращении совместной работы. Мы благодарим Дмитрия Юрьевича и Алексея Александровича за работу и желаем всего наилучшего в дальнейшей деятельности», — написали представители клуба. Исполнять обязанности главного тренера будет Дмитрий Космачев.
Последние три матча «Дизель» завершил с поражением. 17 октября клуб проиграл «Югре» со счетом 0:3, 21 октября пропустил 4 шайбы от воронежского «Бурана» (0:4), 23 октября сыграл с «Тамбовом» 1:2. 1 ноября «Дизель» встретится с «Олимпией» из Кирово-Чепецка.