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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Средняя Волга

Пензенский ХК «Дизель» сменил главного тренера

Дмитрий Шандуров покинул пост
Дмитрий Шандуров покинул пост главного тренера пензенского «Дизеля». Вместе с ним свою работу прекратил тренер Алексей Ваулин. Информацию сообщил хоккейный клуб на официальной странице «ВКонтакте».
И. о. главного тренера ХК «Дизель» назначен Дмитрий Космачев

И. о. главного тренера ХК «Дизель» назначен Дмитрий Космачев

ХК «Дизель»

«Клуб и специалисты достигли договоренности о прекращении совместной работы. Мы благодарим Дмитрия Юрьевича и Алексея Александровича за работу и желаем всего наилучшего в дальнейшей деятельности», — написали представители клуба. Исполнять обязанности главного тренера будет Дмитрий Космачев.
Последние три матча «Дизель» завершил с поражением. 17 октября клуб проиграл «Югре» со счетом 0:3, 21 октября пропустил 4 шайбы от воронежского «Бурана» (0:4), 23 октября сыграл с «Тамбовом» 1:2. 1 ноября «Дизель» встретится с «Олимпией» из Кирово-Чепецка.
Марина Окорокова