Сделочка-пай

В-третьих, затраты инвестора должны начинаться с 50 млн руб. в течение трех лет после покупки паев или подписания договора с инвестиционным товариществом, им предстоит открыть филиал или расширить существующий, чтобы бюджет получил дополнительные объемы НДФЛ и налога на имущество. Половину налога на прибыль инвесторам вернут в виде вычета, и бюджет «всегда в плюсе», добавил Александр Соловьев. Он признал, что отношение к нижегородским инвесторам в этом плане «чуть-чуть» хуже, чем к иногородним, однако местным компаниям хватает областных мер поддержки, венчурных фондов в регионе нет, но если появятся, то они смогут зарегистрироваться в специальном реестре, который появится после вступления закона в силу.