Сделочка-пай
Нижегородская область вводит налоговый вычет для венчурных инвесторов
Комитет заксобрания Нижегородской области по бюджету поддержал инициативу губернатора о налоговом вычете для венчурных инвестиций через закрытые паевые фонды. Ставка по налогу на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет для расчета вычета, составит 8,5%, казна заработает на льготе 5 млрд руб. в год, подсчитали в минэкономразвития. Претендовать на вычет смогут только иногородние инвесторы в фармацию, IT, онлайн-торговлю, финансовые и научные проекты. Преференция может обеспечить региону дополнительный НДФЛ и налог на имущество, считают депутаты. При этом в первом полугодии рынок венчурных инвестиций в России сократился на 48%.
Профильный комитет законодательного собрания по бюджету и налогам согласовал поправки к закону Нижегородской области о применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. 29 октября региональный парламент должен утвердить изменения. Инициатива вводит преференцию для компаний, которые вкладываются в венчурные проекты через инвестиционные товарищества или закрытые паевые фонды (ПИФы). Льготой смогут воспользоваться инвесторы в стартапы в сфере IT, науки, онлайн-торговли, финансовых услуг, производства компьютеров, машин, транспорта и других отраслей из приоритетных направлений инвестполитики региона, сообщил министр экономического развития Александр Соловьев. Налоговый вычет составит 100% вклада в товарищество или оплаты паев, а размер налоговой ставки по налогу на прибыль инвесторов, подлежащему зачислению в бюджет для расчета предельной величины вычета, составит 8,5%. Преференция сыграет региону на руку, полагает чиновник: дополнительные отчисления налога на имущество и НДФЛ принесут бюджету около 5 млрд руб. в год из-за условий предоставления вычета.
Во-первых, налоговый вычет смогут получить только иногородние инвесторы, в основном — крупные корпорации и вертикально интегрированные компании, которые нижегородские власти хотят видеть в регионе прежде всего. «Сейчас активно развивается повестка децентрализации крупных корпораций, которые должны перенести структуры из Москвы в регионы. Мы создаем привлекательную почву для их прихода в Нижегородскую область», — отметил Александр Соловьев. Во-вторых, областной бюджет в любом случае получит половину налогов, начисленных инвестору. «Мы никогда не отдадим по вычету больше и столько же, сколько получили. Так, если организация пожертвовала в ПИФ ноль рублей и заплатила ноль налогов, вычет будет нулевым. А если 100 руб. — получит 50 руб.», — подсчитал министр.
В-третьих, затраты инвестора должны начинаться с 50 млн руб. в течение трех лет после покупки паев или подписания договора с инвестиционным товариществом, им предстоит открыть филиал или расширить существующий, чтобы бюджет получил дополнительные объемы НДФЛ и налога на имущество. Половину налога на прибыль инвесторам вернут в виде вычета, и бюджет «всегда в плюсе», добавил Александр Соловьев. Он признал, что отношение к нижегородским инвесторам в этом плане «чуть-чуть» хуже, чем к иногородним, однако местным компаниям хватает областных мер поддержки, венчурных фондов в регионе нет, но если появятся, то они смогут зарегистрироваться в специальном реестре, который появится после вступления закона в силу.
Председатель комитета по бюджету Александр Шаронов напомнил, что в Нижегородской области есть так называемые «бизнес-ангелы», которые работают с венчурными инвестициями. Но в условиях падения экономической активности борьба за инвесторов стала важнее: венчурных фондов в Нижегородской области немного, это достаточно новое направление, и регион заинтересован в привлечении новых игроков, признал депутат. При этом важно, что вычет привязан к регистрации и работе в Нижегородской области, которая за счет этого получит дополнительные налоговые выплаты и рабочие места, добавил спикер заксобрания Евгений Люлин.
По данным Московского венчурного фонда, российский рынок венчурных инвестиций в первом полугодии сократился год к году на 48% — до 4,6 млрд руб. Инвесторы заключили только 54 сделки — на 45% меньше, чем за шесть месяцев 2025 года, однако медианный чек при этом вырос на 23% — до 24,6 млн руб. В основном компании инвестировали в разработку софта для бизнеса, транспорт и логистику.