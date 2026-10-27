Компанию «Новороссийский топливный терминал» обязали усилить антидроновые меры
Ленинский суд Новороссийска удовлетворил иск транспортного прокурора к ООО «Новороссийский топливный терминал» (НТТ), обязав компанию обеспечить безопасность объекта «Склад нефтепродуктов судового сервисного центра "БТОФ-Терминал"». Полный текст судебного акта опубликован в базе «Правосудие» 22 октября. Если решение не будет изменено в апелляции (ответчик 21 октября подал жалобу в Краснодарский краевой суд), то в трехмесячный срок после его вступления в силу НТТ должен будет провести дополнительную оценку уязвимости объекта, а затем согласовать с Росморречфлотом план обеспечения безопасности.
Не менее чем через шесть месяцев после вступления решения в силу НТТ обязан оснастить критические элементы склада нефтепродуктов дополнительными инженерными сооружениями, обеспечивающими пассивную защиту. Кроме того, оператор терминала должен организовать обмен информацией между охраной морского терминала и подразделениями Минобороны РФ, несущими боевое дежурство вблизи объектов, а также взаимодействовать с органами исполнительной власти, говорится в решении суда.