Компанию «Новороссийский топливный терминал» обязали усилить антидроновые меры

Ленинский суд Новороссийска удовлетворил иск транспортного прокурора к ООО «Новороссийский топливный терминал» (НТТ), обязав компанию обеспечить безопасность объекта «Склад нефтепродуктов судового сервисного центра "БТОФ-Терминал"». Полный текст судебного акта опубликован в базе «Правосудие» 22 октября. Если решение не будет изменено в апелляции (ответчик 21 октября подал жалобу в Краснодарский краевой суд), то в трехмесячный срок после его вступления в силу НТТ должен будет провести дополнительную оценку уязвимости объекта, а затем согласовать с Росморречфлотом план обеспечения безопасности.