Директор ульяновского производителя грузовиков восемь месяцев не платил рабочим зарплату
В Ульяновской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту многомесячной невыплаты зарплаты сотрудникам производителя грузовиков АО «Аусмах СВ», сообщила во вторник, 27 октября, прокуратура Ульяновской области.
По данным ведомства, прокурорская проверка показала, что руководство АО «Аусмах СВ» не оплачивало труд 11 сотрудников предприятия с августа 2025 года по май 2026 года, что привело к образованию задолженности перед работниками на общую сумму более 8,1 млн руб.
По факту полной невыплаты зарплаты свыше двух месяцев из корыстной или иной личной заинтересованности в отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы).
В прокуратуре отмечают, что после ее вмешательства задолженность по зарплате полностью ликвидирована.
АО «Аусмах СВ» с уставным капиталом 200 млн руб. зарегистрировано в Ульяновске 1 марта 2023 года с основным видом экономической деятельности — производством грузовых автомобилей. Гендиректор — Сергей Вальт. Он же — гендиректор зарегистрированного тоже в 2023 году по тому же адресу АО «АУСМАХ ЭВ». Данные по акционерам АО «Аусмах СВ» в открытом доступе отсутствуют. Учредителем АО «Аусмах ЭВ» (100%), как и АО «Аусмах ДЕ» (ПОЭЗ «Ульяновск») и АО «ТД «Аусмах» (Москва) является АО «Аусмах», зарегистрированное в Москве, его президент — Артур Гасанбеков. По итогам 2025 года АО «Аусмах СВ» имело выручку 1,8 млн руб. и чистый убыток 58 млн руб.
В августе прошлого года компания «Аусмах СВ» заявила, что начинает реализацию инвестпроекта по производству грузовиков AUSMAH (по информации источников, — из китайских комплектующих) с полной массой 3,5; 5; 8 и 12 тонн. Годовой объем производства должен был составлять 875 автомобилей, в дальнейшем выпуск планировалось довести до 5 тыс. грузовиков в год.
Компания обещала уже в 2026 году обеспечить 100 рабочих мест. Производство разместилось на площадке, которую ранее у Корпорации развития Ульяновской области (КРУО) арендовало ПАО «Соллерс» (там размещалось совместное производство грузовиков Isuzu). Однако с января 2026 года «Аусмах СВ» освободила эти площади в связи с расторжением по инициативе КРУО арендного договора из-за неуплаты арендных платежей.
В марте этого года КРУО подало в арбитражный суд иск к «Аусмах СВ» с требованием взыскать с компании 23 млн руб. за аренду производственных площадей. Как отмечалось в иске арендодатель не выплачивал арендную плату, КРУО известило его о расторжении договора аренды, однако арендатор продолжал использовать площади, не оплачивая их. Суд удовлетворил иск КРУО в полном объеме. На минувшей неделе апелляционная инстанция согласилась с этим решением. По данным источников, на этих арендованных площадях компания «Аусмах СВ» успела собрать лишь несколько презентационных образцов крупнотоннажных грузовиков.
Получить комментарии КРУО и регионального минпрома о проблемах инвестпроекта АО «Аусмах СВ» во вторник не удалось.