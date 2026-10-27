Директор ульяновского производителя грузовиков восемь месяцев не платил рабочим зарплату

В марте этого года КРУО подало в арбитражный суд иск к «Аусмах СВ» с требованием взыскать с компании 23 млн руб. за аренду производственных площадей. Как отмечалось в иске арендодатель не выплачивал арендную плату, КРУО известило его о расторжении договора аренды, однако арендатор продолжал использовать площади, не оплачивая их. Суд удовлетворил иск КРУО в полном объеме. На минувшей неделе апелляционная инстанция согласилась с этим решением. По данным источников, на этих арендованных площадях компания «Аусмах СВ» успела собрать лишь несколько презентационных образцов крупнотоннажных грузовиков.