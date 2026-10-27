Прокуратура пришла на выручку

«Это дело показывает, насколько широко суды готовы толковать весеннюю позицию Верховного суда РФ, который „вооружил“ прокуроров инструментом против картелей на госзакупках. Но картеля здесь нет. УФАС нашло нарушения в действиях муниципалитетов, а платить в итоге будет АСТ. При этом в бюджет взыскана вся выручка, включая зарплаты, налоги и расходы на содержание сетей, а это выглядит весьма сомнительно. Конституционный суд действительно допускал изъятие всего полученного, но лишь в исключительных случаях, а почему этот случай исключительный, суд, на мой взгляд, так и не обосновал. Поэтому шансы на снижение суммы в вышестоящих инстанциях я оцениваю как реалистичные», — отметил юрист Тимур Якупов.