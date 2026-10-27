Прокуратура пришла на выручку
Арендатор электросетей в Башкирии должен выплатить более 6,6 млрд рублей
Арбитражный суд Башкирии опубликовал мотивировочную часть решения по иску прокуратуры республики о взыскании 6,69 млрд руб. с ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии» (АСТ). В эту сумму надзорное ведомство оценило выручку, полученную компанией от незаконного управления электросетевым хозяйством Салавата, Стерлитамака и Ишимбайского района. АСТ считало незаконным требование о взыскании выручки, а не чистой прибыли (1,5 млрд руб.), но суд с компанией не согласился. Он учел предыдущие судебные решения о признании соглашений ничтожными и приговор бывшему сити-менеджеру Салавата Игорю Миронову, осужденному за подписание договора с АСТ. Решение суда подлежит немедленному исполнению. Апелляционную жалобу АСТ рассмотрят 9 ноября. Опрошенные «Ъ» юристы полагают, что у ответчика есть шансы на пересмотр суммы взыскания.
В 2020 году АСТ без торгов заключила с властями Стерлитамака, Салавата и Ишимбайского района концессионные соглашения, по которым получила в аренду местные электросетевые хозяйства. В Салавате концессионеру передали имущество стоимостью 241 млн руб., в Стерлитамаке — на 2,11 млрд, в Ишимбайском районе — на 199,75 млн руб. Взамен концессионер обязан вложить в модернизацию сетей около 4,5 млрд руб. Сотрудники МУПов, которые до этого обслуживали электросети, уволились и сразу трудоустроились в АСТ.
На активы также претендовало ООО «Башкирэнерго». После заключения соглашений с АСТ компания пожаловалась в УФАС по Башкирии. Антимонопольное ведомство направило муниципалитетам предупреждения
о необходимости расторжения концессионных соглашений и возврате муниципального имущества собственникам. Позднее выводы управления были поддержаны в судах.
В 2022 году прокуратура Башкирии направила в арбитражный суд Башкирии три иска о признании концессионных соглашений недействительными и возврате электросетей муниципалитетам. Первое решение было принято в марте 2023 года: соглашение между АСТ и мэрией Стерлитамака было признано ничтожным. В 2026 году схожие решения были приняты по концессионным соглашениям с властями Салавата и Ишимбайского района. Во всех случаях вышестоящие судебные инстанции согласились с доводами арбитражного суда Башкирии. Они пришли к выводу, что «передача имущества по концессионным соглашениям коммерческой организации без проведения торгов является сделкой, нарушающей явно выраженный запрет, установленный законом».
Усилил позицию прокуратуры в нынешнем арбитражном споре приговор бывшему главе администрации Салавата Игорю Миронову. В октябре 2025 года Стерлитамакский городской суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, признав виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). В марте этого года Верховный суд Башкирии увеличил срок наказания до шести лет.
Уголовные дела в отношении неких чиновников Стерлитамака и Ишимбайского района, указано в решении арбитражного суда, «в настоящее время расследуются».
Именно решения о признании концессионных соглашений ничтожными и приговор Игорю Миронову легли в основу иска о взыскании денег с АСТ. В 6,6 млрд руб. прокуратура республики оценила доход компании, полученный ею в результате управления электросетевым хозяйством в Башкирии «путем совершения коррупционных преступлений».
В АСТ с исковыми требованиями не согласились. В компании заявляли в суде «об отсутствии ущерба бюджету, надлежащем качестве выполненных работ», а также просили учитывать разницу между выручкой и чистой прибылью, которая в 2020-2025 годах составила 1,5 млрд руб.
Удовлетворяя иск, арбитражный суд Башкирии фактически повторил выводы судов по предыдущим арбитражным спорам и уголовному делу Игоря Миронова. «Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия», — отметил, в частности, суд. Довод ответчика о чрезмерности суммы исковых требований он отклонил. «Доходом, полученным обществом в результате использования энергосистемы, принадлежащей муниципалитетам ввиду запрещенной антикоррупционной деятельности должностных лиц органов власти, признается все полученное по соответствующим соглашениям, а не только размер прибыли либо экономической выгоды исполнителя»,— указал суд.
Получить комментарии у генерального директора АСТ Дмитрия Лубенникова по номеру телефона его приемной не удалось: он был на выезде.
Как следует из карточки дела, АСТ направили апелляционную жалобу на решение суда. Заседание назначено на 9 ноября.
«Это дело показывает, насколько широко суды готовы толковать весеннюю позицию Верховного суда РФ, который „вооружил“ прокуроров инструментом против картелей на госзакупках. Но картеля здесь нет. УФАС нашло нарушения в действиях муниципалитетов, а платить в итоге будет АСТ. При этом в бюджет взыскана вся выручка, включая зарплаты, налоги и расходы на содержание сетей, а это выглядит весьма сомнительно. Конституционный суд действительно допускал изъятие всего полученного, но лишь в исключительных случаях, а почему этот случай исключительный, суд, на мой взгляд, так и не обосновал. Поэтому шансы на снижение суммы в вышестоящих инстанциях я оцениваю как реалистичные», — отметил юрист Тимур Якупов.
Старший юрист практики концессий и ГЧП «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Артем Свистунов назвал иск прокуратуры «крайне тревожным сигналом для всего рынка». «Конструкция, при которой за процедурные нарушения конкурса частная сторона сначала лишается объекта соглашения без компенсации понесенных затрат на его модернизацию, а затем у нее конфискуется весь многолетний операционный доход формирует карательный механизм двойного взыскания, — отмечает эксперт. — Если подход, сформированный в данном деле, устоит в вышестоящих судебных инстанциях, произойдет не просто перекос институтов реституции и неосновательного обогащения в пользу казны. Это полностью подорвет доверие частного бизнеса к институту государственно-частного партнерства и лишит проекты главного рыночного критерия — банкопригодности».
Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш полагает, что признание концессионных соглашений ничтожными не означает, что с АСТ можно взыскать всю выручку за пять лет. «Закон о защите конкуренции предусматривает взыскание дохода от определенных нарушений, совершенных хозяйствующим субъектом, по специальной процедуре с участием антимонопольного органа. Но из решения суда прямо не следует, что действия АСТ признаны таким нарушением, и обществу выдавалось предписание о перечислении дохода. Не раскрыт и расчет суммы. Довод АСТ о взыскании только 1,56 млрд руб. чистой прибыли также не является безусловным. В общем, на мой взгляд, основания для пересмотра решения в части взыскания и его размера есть. Главные вопросы к обоснованию изъятия всей выручки и доказательства наличия прямой связи ее получения с концессиями. Ничтожность соглашений при этом вряд ли удастся оспорить повторно», — пояснила госпожа Барабаш.