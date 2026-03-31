Верховный суд Башкирии ужесточил приговор экс-мэру Салавата

Верховный суд Башкирии ужесточил приговор бывшему главе администрации Салавата Игорю Миронову, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

По материалам дела, господин Миронов без проведения конкурса «обеспечил заключение» концессионного соглашения между мэрией Салавата и ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии» (АСТ).

Также в обход процедуры согласования сделок по распоряжению муниципальным имуществом он организовал его незаконное изъятие у предприятия и передачу компании. В 2020 году АСТ передали в аренду на 50 лет городские электрические сети, которые ранее были в хозяйственном ведении МУП «Электрические сети». Инвестор обязался вложить в их модернизацию 645 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре 2025 года Стерлитамакский городской суд приговорил экс-мэра к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, признав виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

При вынесении приговора суд первой инстанции учел решение арбитражного суда Башкирии о законности передачи основных и оборотных средств МУП «Электрические сети» Салавата на сумму 1,49 млрд руб. ООО «Автоматизация Системы Технологии». 20 января определением судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда России решение было отменено и дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд республики

Верховный суд Башкирии отменил приговор первой инстанции и вынес новый приговор. Подсудимый признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ) и приговорен к шести годам колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на два с половиной года.

Также суд взыскал в пользу администрации Салавата в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, более 10,6 млн руб.

Майя Иванова