ЦБ сохранил ставку, но пересмотрел прогноз

Третий фактор — признаки стабилизации экономической активности. Октябрьский мониторинг предприятий Банка России указывает на улучшение деловой конъюнктуры. Индикатор бизнес-климата вернулся к положительным значениям, составив 1,2 пункта после минус 2,4 пункта в сентябре и минус 2,3 пункта в августе. Улучшились как оценки текущих условий, так и ожидания предприятий. В частности, ожидания по производству повысились до 9,3 пункта, по спросу — до 8,1 пункта. Оба показателя достигли максимальных с 2025 года уровней. При этом ожидания компаний по спросу растут третий месяц подряд. Это может свидетельствовать о постепенной стабилизации экономической активности после периода замедления, причем без явных признаков «переохлаждения» экономики. Для Банка России это еще один аргумент в пользу сохранения осторожного подхода к смягчению денежно-кредитной политики.