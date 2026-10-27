ПСБ создает комфортные условия для переезда 5 тыс. сотрудников из Москвы в Ярославль
Дмитрий Макеев: за переездом крупной компании стоит развитие региона
Переезд из Москвы в Ярославль 5 тысяч сотрудников ПСБ с семьями — это масштабная работа по созданию условий для жизни людей и развития региона. Об этом заявил Дмитрий Макеев, заместитель председателя ПСБ, на тематической сессии «Роль государства и институциональных субъектов в проектировании будущего» II Международной научно-практической конференции «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений» в Санкт-Петербурге.
При подготовке к переезду банк исходил из потребностей сотрудников и их семей. К примеру, для решения жилищного вопроса ПСБ разработал специальную ипотечную программу с субсидированной ставкой. Вместе с ГК «МЕДСИ» банк создает многопрофильную клинику в Ярославле, а также развивает образовательную инфраструктуру: в регионе строится школа, детский сад, ведется сотрудничество с ведущими вузами области.
«Мы выбрали человекоцентричный подход — начали с потребностей людей. Для сотрудников, переезжающих с семьями, особенно важны жилье, качественная медицина и образование для детей. Поэтому мы последовательно создаем в Ярославской области условия, которые помогут людям комфортно обустроиться на новом месте», — отметил Дмитрий Макеев.
Помимо проектов для сотрудников и их семей, ПСБ участвует в общественной жизни Ярославской области, поддерживает культурные мероприятия и туристические инициативы, взаимодействует с региональными властями по вопросам развития инфраструктуры.
Такой подход позволяет объединить задачи бизнеса и региона. Развитие социальной инфраструктуры, приток специалистов и новые инвестиции повышают привлекательность Ярославля для жителей и предпринимателей, создавая основу для долгосрочных позитивных изменений в жизни области.
В сессии «Роль государства и институциональных субъектов в проектировании будущего» также приняли участие генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и другие.