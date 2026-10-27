ПСБ создает комфортные условия для переезда 5 тыс. сотрудников из Москвы в Ярославль

Переезд из Москвы в Ярославль 5 тысяч сотрудников ПСБ с семьями — это масштабная работа по созданию условий для жизни людей и развития региона. Об этом заявил Дмитрий Макеев, заместитель председателя ПСБ, на тематической сессии «Роль государства и институциональных субъектов в проектировании будущего» II Международной научно-практической конференции «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений» в Санкт-Петербурге.